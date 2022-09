Christie’s lancia Department X, il primo dipartimento dedicato a sneakers e streetwear

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Non solo tiare principesche e borse iconiche e rarissime: da tempo le case d’aste organizzano anche eventi dedicati a sneakers e streetwear, con risultati spesso sorprendenti. È per questo che Christie’s ha deciso, prima fra i principali protagonisti del settore, di inaugurare il “Department X – Sneakers, Streetwear & Collectibles”, un nuovo dipartimento dedicato appunto a questi nuovi oggetti da collezione, che nasce come derivazione del vivace dipartimento dedicato ai beni di lusso. Department X, che sarà attivo entro le prossime settimane e che aggiunge le sue categorie alle circa 80 già offerte da Christie’s, offrirà soprattutto ai giovani appassionati creazioni dal mondo della musica e dell’arte d’avanguardia, ma soprattutto moda. Ovviamente ci saranno aste online, il mezzo preferito dai nuovi clienti, con preview fisiche a New York, ma anche vendite private.

Nel 2022, Christie’s (che fa capo al Groupe Artémis della famiglia Pinault) ha registrato vendite da record per questo genere di oggetti: le sneakers Michael Jordan Upper Deck Signed 1986 Fleer #57 Rookie Card sono state vendute per 1 milione e 8mila dollari e le Game Worn & Signed 1997-1998 Jordan XIII per 378mila.

Department X è guidato da Caitlin Donovan, che ha commentato: «Tastando il polso della cultura pop e seguendo l’evoluzione di cosa oggi si intende per “lusso”, siamo orgogliosi di annunciare la nascita di Department X – Sneakers, Streetwear & Collectibles, con cui offriremo vendite che attraverseranno generi diversi, dalla musica alla moda alla storia dello sport».



L’evento di lancio sarà “Ye Walks”, un percorso nell’impatto di Kanye West sul design e sull’iconografia dello sporstwear, attraverso due paia di sneakers: la Nike Air Yeezy 1 Prototype, la prima disegnata da lui insieme al direttore creativo di Nike, Mark Smith, e la designer Tiffany Beers, indossata durante la performance di West alla 50esima edizione dei Grammy Awards, un modello che ha segnato l’inizio della carriera di Kanye West come designer di accessori. La seconda sneaker è la Nike Donda West Air Jordan VI, creata in memoria della madre di West, mai stata messa in vendita prima d’ora poiché era stata creata solo in sei paia per il cantante e la sua famiglia.

Nel primo semestre 2022 Christie’s ha registrato vendite per 4,1 miliardi di dollari, in aumento del 18% rispetto allo stesso periodo del 2021, segnando la sua migliore performance dal 2015. Il 30% dei clienti erano nuovi: il 38% di loro sono entrati attraverso il lusso, e il 34% appartiene alla generazione Millennials, in aumento del 31% rispetto allo stesso periodo del 2021.