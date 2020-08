Christie’s, il lockdown ha spinto la digitalizzazione

Quali sono le previsioni sul futuro?

Sebbene la domanda per opere d'arte stimate correttamente e dalla provenienza impeccabile persista, ci sono state ripercussioni sul mondo dell'arte in generale ed è per questo motivo che dobbiamo continuare a collaborare attivamente per rimodellare il futuro del mercato e del sistema arte.

Nel dettaglio, in che modo Christie’s ha implementato la sua tecnologia?

La nostra piattaforma digitale si è dimostrata un supporto essenziale per coinvolgere i nostri clienti esistenti ed attirarne di nuovi. Avevamo già messo in atto molti strumenti online in grado di garantire la continuità del nostro business anche da remoto, come, ad esempio, sviluppando un sistema online per la spedizione di opere d'arte. Abbiamo anche migliorato le preview online grazie alle nostre gallerie virtuali, abbiamo poi creato un programma di mini-site su WeChat per i clienti asiatici, potenziato la nostra presenza sui social media a livello globale e un sistema di live-chat sul sito internet di Christie's. Infine, abbiamo implementato un sistema di realtà aumentata, utilizzato durante ONE. Malgrado il periodo di incertezza, con 1,5 milioni follower su Instagram (tra tutti i nostri account), 1 miliardo di utenti attivi su WeChat e una piattaforma ricca di contenuti digitali in grado di coinvolgere quotidianamente collezionisti e appassionati in ogni parte del mondo, possiamo affermare che la nostra presenza digitale sia oggi impareggiabile.