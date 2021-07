Christie’s: ottimismo dopo un primo semestre in decisa crescita

4' di lettura

Con un volume d'affari par a 2, 5 miliardi di sterline (3,5 miliardi di dollari) Christie's chiude il primo semestre 2021 all'insegna della crescita e guarda con ottimismo ai prossimi sei mesi, dopo i successi registrati nella London Classic Week e una promettente pipeline per l’autunno 2021 e per il 2022. Nel semestre il volume d'affari è salito del 13% rispetto al primo semestre 2019 pre-pandemia. Il tasso di vendita in tutte le aste (sell through rate) è stato dell'87% superiore all'81-82% del passato. «Questi risultati – ha commentato il ceo Guillame Cerutti - mostrano la resilienza del mercato dell’arte e la capacità di Christie’s di adattarsi e innovare in un contesto difficile dopo un anno di sconvolgimenti e cambiamenti legati al Covid». La casa d’asta ha voluto comunicare l'ottima performance con la stessa modalità degli analisti finanziari e nella conference call il ceo ha invitato tutto il top management per presentare i punti salienti del semestre.

In sintesi la performance è stata generata dal positivo apporto delle vendite online, delle private sale al quale hanno contribuito tutti i dipartimenti e le aree geografiche di tutto il mondo, con una partecipazione senza precedenti da parte dei clienti asiatici. L'aver cavalcato per prima la rivoluzione dei NFT sul palcoscenico dell’asta globale ha permesso a Christie’s di catturare una nuova generazione di artisti e clienti.



Lot 8A, Basquiat, In This Case

Crescita dell'online

Nonostante il ritorno delle aste dal vivo quest’anno, il canale di vendita online ha continuato la crescita registrata nel 2020 grazie a più lotti offerti nel 2021 rispetto al 2020, con un aumento del 178% rispetto al 1° semestre 2020 a 222,7 milioni $ (158,8 milioni di sterline), il valore medio dei lotti è di 27mila $ (il doppio del 1° semestre 2020 e 6 volte il 1° semestre 2015); l’e-commerce continua ad essere un forte motore di coinvolgimento dei clienti in tutti i dipartimenti con il 64% in più di nuovi clienti che hanno utilizzato la modalità online nel 2021 rispetto al 2019 (+42% dal 2020). A Dubai Christie’s ha superato il record mondiale online per le aste di orologi.

Dubai Patek Philippe, ref 5002P sold for $1,590,000

Private Sale

Il segmento delle vendite private è cresciuto per dimensioni, valore e profondità. Se nel 2020 le private sale avevano evidenziato un aumento del 139%, il primo semestre mostra un incremento di oltre il 238% (in $) rispetto al 1 semestre del 2019 e un aumento del 41% sul 2020; le vendite sopra i 5 milioni di dollari sono un terzo in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso; il 20% in più di transazioni individuali in tutti i dipartimenti, con una particolare crescita nel segmento Gioielli e Old Masters.

The Sakura Diamond

La forza del mercato asiatico

Giovani, con una capacità di spesa elevata, interessati al digitale e al cross collecting sono questi in estrema sintesi le caratteristiche dei collezionisti asiatici che hanno guidato la performance di Christie's nel semestre. La forte partecipazione asiatica è stata favorita anche da un significativo aumento del potere d'acquisto da parte dell'Asia: ad oggi 1,04 miliardi di dollari di acquisti dal vivo e online, valore che rappresentano la spesa più elevata in un semestre degli ultimi 5 anni. Nel primo semestre il volume delle aste di Christie’s Asia ad Hong Kong ha raggiunto 353 milioni di sterline (US$ 495 milioni) con un aumento del 40% rispetto a 1° semestre 2019. I clienti in Asia hanno contribuito per il 39% al valore totale delle vendite nei primi sei mesi; in EMEA per il 33% e nelle Americhe per il 28%. I volumi di vendita sono aumentati in tutte e quattro le sale globali, con New York in testa con 1,1 miliardi di dollari, seguita da Londra, Hong Kong e Parigi.

Sanyu e Zhang Daqian

La rivoluzione NFT

Christie’s è stata la prima casa d'asta a cavalcare l'onda dei NFT nel mercato mondiale delle aste realizzando nel semestre un volume d'affari di 93,2 milioni di $, ammontare che considera la vendita da 69 miioni dell'opera di Beeple «Everydays...» e le vendite di «Cryptopunks» di Larva Labs (17 milioni di $) e le opere d’arte digitali di FEWOCiOUS (2,16 milioni di $). La leadership di Christie’s nel mercato NFT ha attratto un pubblico nuovo e più giovane su Christies.com; il 73% degli iscritti alle vendite NFT sono nuovi per la casa d'aste, con un’età media di 38 anni (13 anni più giovane dell’età media dei clienti in altre vendite).