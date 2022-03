Christie’s, tre cataloghi fra Asia ed Europa riaprono positivamente la stagione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Poiché le aste sono oramai orientate ad offrire uno spettacolo online e la presenza in sala è scoraggiata in ogni modo, si può tranquillamente sostenere che Christie's ha condotto il 1° marzo una lunghissima vendita divisa in tre cataloghi con ampie sovrapposizioni e banditori basati a Shanghai e Londra. L'unica differenza sostanziale è la valuta che per i primi 20 lotti venduti a Shanghai è lo Yuan cinese (CNY), mentre per il resto la sterline inglese. Diamo per chiarezza, il risultato totale in sterline che ha raggiunto 249 milioni, entro la stima pre asta di circa 202-290 milioni di £ una volta aggiunte le commissioni.

Complessivamente un quinto dei lotti era protetto da garanzia, di cui 20 da parte terza e quindi ‘pre-venduti'; si tratta come d'abitudine dei lotti di maggior pregio e quindi una porzione sostanziale del ricavo finale.



Basquiat e giovani artisti a Shanghai

A Shanghai i 20 lotti in catalogo hanno portato un totale di 222 milioni di Yuan (pari a 35 milioni di $ circa, o 26,2 milioni di £) con 90% di venduto, guidati da un lavoro di Basquiat che da solo porta 94 milioni di Yuan (pari a circa 15 milioni di dollari) dalla stima tra 80- 120 milioni di Yuan. Per essere un’opera del 1982, considerato da critica e mercato l'anno migliore dell'artista, «Il Duce» ispirato alla storia italiana, ha raggiunto un risultato mediocre.



Lucian Freud (1922-2011) «Girl with Closed Eye»

Lungamente contesi, invece, diversi artisti giovani, maggiormente legati ad un mercato speculativo particolarmente attivo in Asia, che spinge regolarmente i risultati ben oltre le stime alte.

Si tratta di nomi internazionali come Amoako Boafo la cui tela «Orange Shirt» è stata scambiata per 8,8 milioni di CNY (1,4 milioni di $) da una stima di 3-5 milioni, ma anche giovani come Emmanuel Taku (classe 1986) che ha ottenuto il nuovo record personale con la tela figurativa «Ripped» a 1,6 milioni di CNY (circa 250mila $) ovvero otto volte la stima bassa, ed Ewa Juskiewicz (classe 1984) che ha raggiunto con un lavoro ‘neo-pop' «Untitled» 3,3 milioni di CNY, oltre mezzo milione di dollari e oltre sei volte la stima alta.

Record anche per Genieve Figgis con «Debutants Ball» venduto a 4 milioni di CNY (630mila dollari) e Joel Mesler con «Untitled (you deserve great Things)» a 5,7 milioni di yuan (900mila $). È rimasto, invece, invenduto un ritratto femminile di Picasso dalla stima milionaria in dollari.



FLORA YUKHNOVICH (B. 1990) «Tu vas me faire rougir» (You’re going to make me blush)

Londra, record per Marc e una stampa di Picasso

Il primo catalogo di Londra di 64 lotti per 182,7 milioni di £ di realizzo, con 86% di lotti venduti, ha riportato un importante record per un lavoro dell'espressionista tedesco Franz Marc; la grande tela «Le volpi» del 1913 ha superato la stima a richiesta di 35 milioni di £ fermandosi a 42,7 milioni con le commissioni, un risultato importante favorito anche da una garanzia sul lotto. L'opera è finita in asta a un anno dalla restituzione da parte del museo di Düsseldorf agli eredi di una famiglia spogliata durante il periodo nazista.

RENÉ MAGRITTE (1898-1967) «La lumière du pôle»

Risultati oltre i dieci milioni anche per due lavori dello stesso periodo 1986-87 dei due più grandi pittori inglesi del ‘900, Lucian Freud e Francis Bacon, che hanno realizzato rispettivamente 15,2 milioni di £ (verso la stima alta con le commissioni) per un ritratto femminile ad occhi chiusi «Girl with closed Eyes» del primo, e 38,5 milioni di £ per un «Trittico 1986-7» dai riferimenti storici russi del secondo, che ha deluso le aspettative della stima di 35-55 milioni, finendo forse al garante di parte terza. Degno di nota il record per una incisione di Picasso, che diviene anche la stampo più cara in assoluto, venduta a 6 milioni di £, quattro volte la stima. «Le repas frugal» del 1904 è senza dubbio la più iconica delle incisioni del maestro spagnolo e si afferma quale importante rifermento del cosiddetto periodo blu.