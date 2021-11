Epsilen Bio entra in Chroma con il più grande finanziamento di serie A nel biotech

«La piattaforma è molto trasversale e si adatta molto bene sia a approccio in vivo, ma anche a un approccio ex vivo (la tecnica che prevede il prelievo delle cellule del paziente, successivamente manipolate e poi reinfuse nel paziente, ndr) - spiega Pozzi - e ci aspettiamo nell'arco dei prossimi due anni di essere in grado di individuare i candidati clinici».

Il ruolo di Fondazione Telethon

«L'operazione conferma l'efficacia del progetto che avevamo in mente quando abbiamo aderito alla collaborazione con Sofinnova. Grazie a un fondo dedicato alle malattie rare, possiamo essere catalizzatori di sviluppo, cioè favorire la piena valorizzazione del potenziale applicativo di studi pionieristici realizzati grazie alla generosità dei donatori - commenta Francesca Pasinelli, direttore Generale di Fondazione Telethon - In questo modo, al loro investimento si aggiunge quello di capitali industriali. Questo fa sì che una ricerca di valore nata in accademia si integri con le competenze necessarie a trasformare una piattaforma tecnologica innovativa in terapie fruibili per malattie rare e potenzialmente anche per patologie più comuni. È una bella soddisfazione constatare che tramite il fondo Sofinnova Telethon stiamo facendo crescere l'impatto della nostra ricerca di base, che continua ad essere condotta in Italia nel solco dell’impegno che Fondazione Telethon porta avanti da oltre 30 anni».