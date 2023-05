Chromavis punta sulla velocità con Atelier

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Mille dipendenti, sei laboratori di innovazione, 350 clienti e otto siti produttivi (quattro in Europa, due in Nord America, uno in Ucraina e uno in America Latina): Chromavis continua a crescere sull’onda della ripartenza dei consumi di make-up, soprattutto nelle aree usa ed Emea particolarmente strategiche per gli sviluppi futuri, come spiega Cecilia Schena, senior vice president marketing and business development dell’azienda che ha recentemente lanciato un servizio di boutique sartoriale del make-up.

«Gli ultimi anni, nonostante la situazione pandemica, sono stati per noi occasione di forti investimenti volti a far ripartire l’innovazione con un’accelerazione notevole delle domande di brevetto e il riscontro è stato estremamente positivo in quanto molte nostre innovazioni hanno ricevuto riconoscimenti in occasione di tutte le più importanti fiere internazionali di settore – racconta Schena –. Il nostro obiettivo è proporci come innovatori allo stesso tempo dirompenti e responsabili. Per questo i nostri sforzi si concentrano in maniera notevole anche sul potenziamento della Corporate social responsibility che guida in maniera concreta il nostro approccio al business e alla crescita. La nostra strategia di sviluppo si concentra molto anche sulle risorse di analisi e trend scouting per potenziare al meglio l’allineamento strategico con il business dei nostri clienti».

Loading...

Tra le novità proposte a Cosmoprof Worldwide Bologna di marzo uno spazio è stato dedicato al servizio Atelier che fornisce ai brand la possibilità di creare cosmetici smart e su misura in piccole quantità e in tempi rapidissimi offrendo servizi di marketing a 360° e supporto operativo per lanciarli velocemente sul mercato.

Scegliendo la propria linea all’interno di un vasto assortimento di formule “ready-to-go” e di packaging, digital brand, celebrities, indie brand, global brand e retailer possono, infatti, creare sia un prodotto che una linea di make-up in un giorno, portandola sul mercato in circa tre settimane grazie al fatto che Atelier è supportato, all’interno dell’azienda, da una “piccola fabbrica nella grande fabbrica”, uno spazio produttivo creato per lavorare in autonomia e dedicato a questo progetto.