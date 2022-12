Arriva dagli Stati Uniti una soluzione perfetta per stivare in auto tutti i regali di Natale. Completamente riprogettata su una nuova piattaforma, Chrysler Pacifica è la family car che ha sostituito il Grand Voyager. Lo spazio interno risulta ampio e confortevole, mentre i contenuti tecnologici sono stati completamente rinnovati, così come il motore di nuova concezione (disponibile anche in versione ibrida), più potente pur mantenendo i consumi a livello del predecessore. La sua praticità è imbattibile: i sedili possono essere completamente ripiegati a scomparsa, in modo da avere un vano bagagli dal fondo piatto e uniforme in grado di offrire fino a 3979 litri di carico. Pacifica è omologata per portare fino a otto persone, grazie al sistema brevettato Stow ‘n Go che permette di configurare i posti in base alle esigenze del momento. Le porte sono scorrevoli e automatiche così da consentire un agevole accesso in ogni situazione. C'è anche l'aspirapolvere Stow' n' Vac che raggiunge ogni angolo del veicolo con il suo braccio estensibile, oltre che al sistema d'intrattenimento Uconnect Theater per i passeggeri posteriori con doppio schermo Hdmi, lettore Blu-ray e una compilation di nove giochi e app d'intrattenimento. Nello specifico la versione selezionata è la Chrysler Pacifica Hybrid Touring Plus è una Monovolume 5 porte 8 posti della Chrysler lunga 518 cm, larga 202 cm, alta 178 cm con un bagagliaio da 915 a 3.979 litri. Nella versione Hybrid Touring Plus costa 68.450 euro con motorizzazione ibrida benzina di 3.600 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 184 kW/250 cavalli ed una coppia massima di 355 Nm. La trazione è posteriore. Il serbatoio ha una capienza di 63 litri. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 7,6 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 229 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.262 chilogrammi.

