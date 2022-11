Chrysler Pacifica Road Tripper il monovolume si rilancia

La Pacifica il monovolume di Chrysler si aggiorna con un allestimento, il Road Tripper che prevede soluzioni estetiche nelle tonalità grigie e arancioni. Non ci sono modifiche agli interni. Il pacchetto Road Tripper è disponibile in tre colori: Bright White, Ceramic Grey e Brilliant Black. È offerto solo sui modelli Pacifica Touring L e Touring L Hybrid che non a caso includono una gamma di equipaggiamenti standard come il sistema di infotainment Uconnect 5, sedili anteriori riscaldati, volante riscaldato, cerchi da 18 o 20 pollici per Touring L Hybrid e altro ancora.

