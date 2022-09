Chrysler una super 300 C per l’addio alla berlina

Il brand Usa da l'addio alla sua berlina lanciata nel lontano 2005 con una edizione limitata che dispone sotto al cofano di un potentissimo V8 Hemi di 6,4 litri da ben 485 cv oltre a644 Nm di coppia. Ma la Chrysler ha poi confermato che sarà il modello in vendita a partire della primavera dell’anno prossimo sarà dotato di un volante riscaldato oltre che di un vero e proprio assortimento di sistemi di assistenza alla guida. Tra cui il Advanced Brake Assist, Lane Departure Warning Plus e Full Speed Collision Warning Plus. Saranno soltanto 2.000 le unità previste per gli USA. Con il model year 2023 la berlina Chrysler darà l’addio al mercato Usa.

