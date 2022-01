Chyulu Hills, Kenya

Quando Luca Belsito è arrivato tra i Maasai ha subito capito che sarebbe rimasto a vivere lì e con la moglie Antonella ha fondato il lodge Campi Ya Kanzi, pioniere dell'ecoturismo in Kenya, tra le Chyulu Hills e davanti al Kilimangiaro, in una riserva donata al Maasai Wilderness Conservation Trust, quindi di proprietà locale. E sempre qui hanno avviato il REDD+Carbon Project, che consente alle aziende internazionali di convertire le proprie emissioni investendo sulla salvaguardia della foresta nebulosa al confine tra Kenya e Tanzania. Tra gli acquirenti di carbon credits figurano anche Gucci, Tiffany, Google, Netflix. Il nuovo progetto dei Belsito è Chyulu Club, il primo lodge in Africa a zero emissioni: usano pannelli fotovoltaici, cucine a induzione e Land Rover elettriche per i safari.

