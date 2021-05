Ci lascia Alex Astier

1' di lettura

Ci ho pensato a lungo, senza sapere se era il caso di scrivere o no. Ma poi ho deciso che dare un ultimo saluto a una persona gentile, che era un riferimento nella comunità immobiliare sia giusto.

La notizia della morte di Alex Astier, alla fine della scorsa settimana, ha sconvolto tutti i membri della comunità immobiliare, tutti coloro che lo conoscevano, lo frequentavano per lavoro, lo incontravano a convegni ed eventi.

Lo stop di questo lungo anno ha solo congelato i rapporti, resistiti sul filo del telefono o delle call su teams o zoom.

Alex è sempre stato un professionista preciso e attento, rigoroso. Ci siamo fatti gli auguri per Pasqua, mai avrei immaginato la sofferenza che si portava dentro.

Il Suo gesto non deve restare vano. Non bisogna avere paura di chiedere aiuto nè di darlo. Sono i rapporti umani da preservare in primis, e questa pandemia da COVID-19 ci ha insegnato almeno questo.