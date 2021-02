Auto elettrica: ci prova anche Rivian, Ipo da 50 miliardi in vista. Primi pick up a giugno La quotazione potrebbe avvenire nel corso dell'anno oppure slittare al 2022. Rivian avrebbe già avviato colloqui con le banche di Alberto Annicchiarico

Purché sia elettrico, vola in Borsa. Ed ecco, dopo Lucid Motors, un’altra startup americana, Rivian, sembra farsi avanti per una Ipo il cui valore potrebbe toccare i 50 miliardi di dollari. Ricordiamo che il primo pick up della casa di Plymouth, Michigan fondata nel 2009 dal ceo Robert RJ Scaringe sarà l’R1T, le cui prime consegne sono previste per giugno. Poi verrà, in agosto, il suv R1S. Come per Lucid, quindi, una Ipo multimiliardaria senza avere mai venduto una sola vettura.

Del resto in Rivian...