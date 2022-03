Ci sono oramai più indici che strumenti quotati

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Ci sono più indici che strumenti finanziari quotati. Quella che potrebbe sembrare una battuta si sta invece rivelando una realtà che va oltre le aspettative. In un mondo che vede la moltiplicazione di strategie di investimento c’è un indice per ogni evenienza. E prima di tutto la creazione di un indice rappresenta un business per le società attive in questo segmento. Questo significa maggiori opportunità di investimento per i risparmiatori ma anche un contesto sempre più complesso nel quale muoversi...