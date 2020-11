Ci sono tutte le analisi per una politica dei rifiuti vera

Il settore è scarsamente capitalizzato (ammortamenti pari al 5/15% del conto economico), ha fatto pochi investimenti e ne deve fare tanti. Utilitalia stima un fabbisogno di impianti nel settore per oltre 8 miliardi di euro nei prossimi cinque anni, per superare i deficit impiantistici sia per il recupero che per lo smaltimento.

Uno sforzo economico finanziario enorme per un settore che fattura circa 13 miliardi l'anno e per cui è indispensabile un uso esteso dei fondi Europei (Next Generation UE e Fondi Strutturali 2021-27), anche per finanziare i singoli impianti.

Assoambiente (l'associazione delle aziende private) nel corso della sua Assemblea e durante il consueto appuntamento a Ecomondo ha presentato un dossier molto analitico, in cui conferma la necessita e l'urgenza di dotare l'Italia di una Strategia nazionale sui rifiuti, indicando un Piano di investimenti per adeguare l'impiantistica nazionale ai nuovi obiettivi del pacchetto europeo sull'economia circolare. Un Piano stimato in 10 miliardi di euro, in cinque anni.

L'Associazione guidata da Chicco Testa, sottolinea l'importanza del nuovo strumento di pianificazione previsto dalla legge di recepimento delle nuove direttive europee sui rifiuti: il Programma nazionale di gestione dei rifiuti. Finalmente un Piano che assomiglia alla Strategia proposta e che dovrà indicare gli impianti da realizzare, i tempi e le localizzazioni di intesa con le Regioni.

Ma soprattutto, Assoambiente propone di utilizzare i fondi europei per finanziare non tanto i singoli impianti, ma strumenti economici di mercato che consentano agli operatori pubblici e privati di investire in un quadro di segnali e di stimoli pubblici chiari ed efficaci, sulla falsariga di quanto è avvenuto e sta avvenendo nel settore energetico (certificati bianchi, incentivi alla produzione da fonte rinnovabile, ecobonus per l'edilizia).