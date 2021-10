Cia in allarme: decine di agenti “eliminati” nella guerra mondiale delle spie

L’errore di Mission over security

Il dispaccio identifica anzitutto un problema, auto-inflitto, per la Cia: quello che definisce come “mission over security”, il privilegiare la conquista di nuovi agenti sui potenziali rischi. Una fretta figlia di carenze delle quali la Cia risente da tempo nelle attività di intelligence “umana”, risultato di una protratta enfasi su operazioni segrete e paramilitari, di azioni anti-terrorismo, trascurando invece le arti più tradizionali degli 007 nell’infiltrare centri di potere e governo di altri paesi. Infiltrare gruppi del terrore è infatti molto diverso, avvertono gli esperti, dal creare fonti e network di informatori affidabili nel cuore di potenze nemiche. Occorrono tecniche per sviluppare con cura, addestrare, gestire e dirigere simili informatori affinchè siano efficaci nell’apparato di governi esteri.

Promossi per il numero di reclute

Una cultura interna di incentivi per ovviare alle carenze di intelligence umana si è rivelata perversa e controproducente, alimentando disattenzione e pressapochismo. I funzionari della Cia, noti come “case officers”, ricevono promozioni e fanno carriera sulla base di target quantitativi assai più che qualitativi. E' un sistema adesso finito sotto accusa per aver creato, secondo i critici, un sistema da veri e propri “piazzisti” dell'intelligence: il successo dipende da quanti agenti sono reclutati. Mentre le attività di controspionaggio che svelano eventuali debolezze e cercano di prevenire la perdita di informatori o operazioni di doppiogioco vengono minimizzate.

Il caso di Khost

Un caso eclatante di conseguenze tragiche nella fretta eccessiva di arruolare agenti risale al 2009 in Afghanistan. Nel 2009 una bomba esplose in un avamposto Cia a Khost, uccidendo sette agenti. Fu un attacco suicida da parte di un medico giordano che l'agenzia aveva pensato di aver arruolato per penetrare Al Qaeda e che invece era stato, a sua insaputa, convertito all'estremismo anti-americano.

Nemici più agguerriti

Simili fallimenti interni si sono sommati ai passi avanti significativi da parte di servizi di intelligence rivali, affermano i vertici della Cia. La vicenda di covcom lo attesta, ma non si tratta di uno sviluppo isolato. Il ricorso a tecnologie biometriche e di riconoscimento facciale, come all'intelligenza artificiale, hanno permesso ad avversari di seguire con crescente cura i movimenti di funzionari Usa dell'intelligence, rendendo difficili o molto pericolosi incontri e contatti con fonti locali. Tutto ciò è stato aggravato dalla tendenza della Cia a sottovalutare le abilità degli 007 nemici.

Una lunga storia di drammi

Gli affanni della Cia sono, per la verità, di lunga data. La Central Intelligence Agency fu creata soltanto nel 1947 in risposta a una prima, drammatica crisi: l’idea era di metter ordine in una inadeguata attività di spionaggio per evitare il ripetersi di Pearl Harbor, attacco che aveva colto Washington di sorpresa. Da allora non è rimasta però estranea a una litania di fallimenti e sforzi di riforma. Elenchi di cadute spettacolari sono comparsi sulle pagine di prestigiose riviste quali Foreign Policy. Non è stata in grado di anticipare con adeguata precisione il recente crollo del governo sostenuto dagli americani in Afghanistan. Si fece sfuggire la Primavera Araba e la morte di Kim Jong Il in Corea del Nord. Andando a ritroso: non era nel suo radar il crollo dell'Unione Sovietica, il disastro della Baia dei Porci a Cuba e l'imprevista offensiva del Tet dei Vietcong in Vietnam. Mancò completamente la rivoluzione iraniana del 1979 come nello stesso anno l'invasione sovietica dell'Afghanistan.