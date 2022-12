Ucraina ultime notizie. Allarme raid aereo su Kiev. Putin vede i vertici militari

12:09 Per capo Cia «Mosca non è seria su negoziati»

“I conflitti per lo più finiscono con dei negoziati, ma questi richiedono serietà e l’intelligence Usa non la vede da parte dei russi: a dirlo è il direttore della Cia, William Burns, in un’intervista alla tv pubblica americana Pbs, riportata sul sito di quest’ultima. “Almeno, non abbiamo constatato serietà da parte dei russi al momento per quanto riguarda negoziati reali”, aggiunge Burns che dice di “non vedere alcuna prova certa di piani per l’uso di armi nucleari tattiche”. Alla domanda se la scommessa di Putin di non mollare mai sulla guerra con l’Ucraina, risponde che il leader del Cremlino “si sbaglia” e ha perso la scommessa fatta il 24 febbraio. Il ritmo dei combattimenti si è in parte rallentato con l’incedere dell’inverno, ma, secondo Burns, “al momento i militari russi sono piuttosto malconci. I militari ucraini sono determinati a tenere alta la pressione e di capitalizzare sui loro successi sul campo degli ultimi mesi. Ma anche loro hanno bisogno di tempo per riprendersi e rifornirsi”. L’unica cosa che non conosce variazioni di ritmo, secondo il capo della Cia, sono “i sempre più brutali attacchi di Putin contro i civili ucraini e le infrastrutture civili ucraine”. Secondo Burns, “la reputazione della Russia è stata compromessa e le sue debolezze sono sotto gli occhi di tutti”. E anche il popolo russo “sembra essere sempre più a disagio sui costi della guerra”. Il mese scorso Burns ha visitato l’Ucraina, dove ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky e i responsabili dell’intelligence ucraina.