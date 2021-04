Ciad, ucciso il “presidente quasi a vita” Déby, baluardo nella guerra al terrorismo

La guerra di Macron contro l’estremismo nel Sael

Quando dopo il crollo del regime di Gheddafi, nel 2012 il Mali era stato travolto dall'ondata islamista, il presidente Débi era stato uno dei capi di Stato più intraprendenti a fianco dei francesi.

Era anche una delle colonne portanti della del G5-Sahel, un altro ibrido politico-militare fortemente voluto da Parigi, che raggruppa 5mila soldati di Mauritania, Mali, Niger, Burkina Faso e Ciad impegnati a fronteggiare, tra le altre cose, la crescente minaccia jihadista.

In queste zone porose, senza frontiere, dove gruppi di tuareg si saldano a movimenti jihadisti e gang criminali locali, è in corso da anni un redditizio contrabbando di armi, droga e uomini.

Gli Stati Uniti stanno gradualmente riducendo la loro presenza militare in Africa, dove fino al 2020 schieravano circa 7mila uomini delle Forze speciali che conducono operazioni congiunte con gli eserciti nazionali locali contro i jihadisti, in particolare in Somalia. Dispongono inoltre di circa 2mila soldati che conducono missioni di addestramento in 40 Paesi africani e partecipano a operazioni di cooperazione, in particolare con le forze francesi dell'Operazione Barkhane in Mali, a cui forniscono principalmente assistenza logistica.

Davanti ad un probabile ritiro dei militari americani dal Sahel il presidente francese vuole convincere i partner europei a far fronte comune e unire le forze, in altre parole i costi materiali e umani della guerra al terrorismo in Africa occidentale.

Sembra che perfino i 5.100 militari francesi della missione Barkhane (lanciata nel 2014) dispiegati in tutta la fascia sahelo- sahariana dalla Mauritania al Ciad con basi, mezzi, droni, non siano più sufficienti a contrastare l’avanzata jihadista.