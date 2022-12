Cialde di caffè contaminate, il ministero della Salute ritira lotti per rischio chimico

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Il ministero della Salute ha disposto il richiamo di cialde di caffè per rischio chimico. In dettaglio, si tratta delle capsule di Caffè Trombetta Arabica con lotto di produzione 02AD07B con data scadenza 07/02/2024 richiamate per potenziale valore di ocratossina oltre il limite di legge. Per lo stesso motivo sono state richiamate anche le capsule compatibili espresso Caffè Trombetta ’Zio d’America’ - prodotte nello stabilimento di Pomezia (Roma) - con lotto di produzione 01CD07B con scadenza 07/02/2024 e con lotto 02CD05B.

Richiamate anche le cialde Consilia Espresso Arabica con lotto di produzione 01DD04B con scadenza 04/02/2024 sempre per valore di ocratossina oltre il limite. Il ministero avvisa i consumatori che avessero acquistato prodotti dei lotti indicati di riportarli al punto vendita.