Ciampi, Europa e concertazione una visione che resta attuale di Silvana Sciarra

Le celebrazioni per i cento anni dalla nascita di Carlo Azeglio Ciampi hanno riacceso i fari sulla più importante esperienza di concertazione conosciuta in Italia, quella che, come egli scrisse, con il Protocollo del luglio 1993 offrì «al Paese un elemento di unità e di coesione in un momento in cui le forze centrifughe erano forti, nella politica, nella società». In quel documento la razionalizzazione del sistema di contrattazione collettiva includeva il raffronto con le economie in competizione e con esperienze straniere. La concertazione si calava in un quadro macroeconomico, aperto a un nuovo rapporto con la Commissione europea e a una politica estera inclusiva.

Cessata la sua breve ma intensa Presidenza del Consiglio, prima di divenire Ministro dell’economia nel Governo Prodi, fu chiamato dalla Commissione a coordinare un Gruppo consultivo sulla competitività dell’Unione, dal 1995 al 1996.

Mi fa piacere ricordare un seminario tenuto all’Istituto Universitario Europeo a Fiesole. L’avevo invitato a parlare su quei temi a giovani ricercatori europei, convinta che la sua attenzione per la coesione sociale e il suo impegno nel raccordo fra interessi contrapposti rappresentassero messaggi propositivi, nella fase in cui il dibattito era dominato da aspri confronti sulle politiche monetarie.

Ciampi aveva guidato l’Italia verso l’adozione della moneta unica, facendo gradualmente cadere i pregiudizi che incalzavano il nostro Paese, anche per la sua conoscenza del mondo politico tedesco, senza marginalizzare le politiche occupazionali.

Giugni, ministro del lavoro nel suo governo, aveva partecipato al vertice del G7 a Detroit nel 1994, in sintonia con Robert Reich, ministro nella prima amministrazione Clinton, entrambi fautori di politiche attive fondate sull’apprendimento e la formazione. Ciampi scrisse di avere sollecitato l’attenzione di Clinton sull’Europa in quella fase cruciale.