«Ciao sono Laura». Storia di una guarigione Covid e di medici a cui non stringere la mano Il giorno del suo compleanno Laura era intubata in un reparto di terapia intensiva d’ospedale. Ora è guarita e la sua parabola ha molto da insegnare a tutti di Marco lo Conte

Il giorno del suo compleanno Laura era intubata in un reparto di terapia intensiva d’ospedale. Ora è guarita e la sua parabola ha molto da insegnare a tutti

5' di lettura

“Ciao sono Laura”. La sua voce canterina e allegra è tornata quella di una volta. Ben diversa da quella roca e dolorante del messaggio vocale che mi ha inviato qualche giorno fa. Ora è a casa, i tamponi sono negativi e deve pensare alla riabilitazione, dopo il Covid19. Un percorso che dal contagio è passato alla febbre continua a 40, poi il ricovero, le terapie con casco Cpap, le trasfusioni di plasma fino all'intubazione. Laura ha contratto il virus a metà maggio, quando le statistiche già iniziavano a registrare un forte calo dei nuovi contagi e delle vittime.

Seguire il suo caso, a partire da quei giorni, è stato come vedere in controluce la difficoltà di gestire la pandemia nella vita quotidiana di tutti: da una parte il dato generale che trasmette un messaggio confortante se non tranquillizzante; dall'altra la consapevolezza che basta davvero poco per infettarsi ancora oggi, stare male e rischiare la vita. Da una parte la tentazione di lasciarsi alle spalle mesi di paura, reclusione, chiusura ai contatti sociali; dall'altra la necessità di non abbassare il volume dell'allarme che suona quando incontriamo qualcuno che ci parla senza mascherina, quando tocchiamo i sostegni sui mezzi pubblici, quando in un negozio ci chiedono di digitare il pin su una tastiera.

Analfabetismo sanitario

La difficoltà di interpretare questo equilibrio tra generale e particolare è la sfida della fase tre. Ed è la stessa difficoltà su cui si sono concentrati i ricercatori dell'Ocse negli studi sull'analfabetismo funzionale: l'indagine realizzata nel 2019 registra come il 28%, oltre un quarto degli italiani, legge ma non comprende affatto il significato di articoli di giornali, bollette di utenze, avvisi, avvertenze di medicinali; inoltre non sa fare calcoli semplici, non sa usare strumenti informatici e ha una conoscenza superficiale e approssimativa di vicende storiche, politiche, economiche e scientifiche.

A questa fetta di soggetti impermeabili alla conoscenza si aggiunge un'altra fetta rilevante (quasi il 40%) con competenze solo di poco migliori. Solo una percentuale ampiamente minoritaria degli italiani, secondo l'Ocse, presenta capacità di interpretazione idonea per affrontare in autonomia una pandemia. Basta leggere i commenti sui social per rendersene conto.Però Laura sta meglio e questa è una buona notizia che è veicolo di un messaggio importante: perché il precedente articolo in cui raccontavo il suo compleanno trascorso intubata e collegata a una macchina per respirare, ha aperto un varco nell'indifferenza alle sorti altrui, alla comprensione dell'individuo che sta dietro un numero, al cinismo dietro cui ci nascondiamo per proteggerci, spaventati.

Laura mi racconta di aver sentito forte, palpabile, potente, l'affetto e l'incoraggiamento di una platea di persone non limitata a noi parenti (Laura è mia cugina, siamo cresciuti insieme). Le hanno spiegato che in qualche modo è diventata un simbolo: il caso particolare che racconta di una vicenda generale e attraverso questo canale ha ricevuto l'affetto, le preghiere, il pensiero di tantissime persone che non ha mai conosciuto. Vorrei tanto stringere la mano a chi ha curato mia cugina Laura, ma temo di non poterlo fare: il bando questa forma di contatto fisico permette di ridurre del 90% la trasmissione di germi e virus.