Ciaran Hinds (Belfast)

Tra le cose migliori del film di Kenneth Branagh c'è indubbiamente il personaggio del nonno e l'attore che l'ha interpretato. Ottimo attore, da sempre molto sottovalutato, Ciaran Hinds ha dimostrato la sua bravura in film come «Perdona e dimentica» di Todd Solondz o in serie televisive come «The Terror». La nomination è il giusto premio a una bella carriera.