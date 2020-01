Cibo e vino, traino per il turismo il Italia ma basta menù a prezzo fisso

Più esperienze nelle cantine

La visita alle cantine interessano sempre, ma l’offerta deve evolvere verso una segmentazione e un posizionamento diverso. Aggiungendo una partecipazione più attiva dei turisti con forme di intrattenimento più coinvolgenti rispetto al percorso sterile tra i filari accompagnato dal racconto montono dell’esperto. Alcuni esempi? Roberta Garibaldi cita la cantina Montgras in Cile che propone ai visitatori quiz e la spillatura di sidro e vino dalle botti. La cantina Marqués De Riscal in Spagna invece apre alla comunità locale proponendo la mappa dei percorsi da fare nei territori limitrofi. Veuve Cliquot, in Francia, offre un ampio ventaglio di proposte che arricchiscono l’esperienza che vanno dal la creazione di un ricordo personalizzato per ogni turista (la confezione della bottiglia di champagne con la città di provenienza e la distanza da Reims) alla gamification (un semplice calcio balilla brandizzato) ma anche cacce al tesoro, esibizioni artistiche ecc..

Meno menù a prezzo fisso e più fantasia

Per aumentare l’attrattività delle nostre risorse manca dunque quello sforzo in più per integrare l’eccellenza riconosciuta della nostra offerta enogastronomica, (l’87% dei tour operator stranieri ne dà un giudizio positivo) nei luoghi classici, ma anche nei rinnovati mercati in città, veri e propri hub del cibo molto apprezzati, con nuove e sempre diverse attività culturali e ludiche. «Per farlo – aggiunge Garibaldi – servono incentivi alla digitalizzazione, personale più preparato con una formazione adeguata da hospitality manager, bandi per il rilancio dei mercati. Una spinta comunque può venire da piccole pratiche: abbandoniamo i menù fissi che hanno un bassissimo appeal tra gli stranieri e non rendono giustizia ai nostri piatti» .

