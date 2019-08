Cibo più sano grazie all’intelligenza artificiale: perché non è fantascienza

3' di lettura

La ricetta per un piatto perfetto, in grado di creare sensazioni di gusto completamente nuove, nasce dalla combinazione di due o più alimenti in funzione del loro composto molecolare e aromatico? Per i paladini del food pairing, una delle tendenze più innovative degli ultimi anni in cucina, nata e diffusasi nei Paesi anglosassoni, la risposta è sicuramente affermativa. Tanto più che il concetto di “food pairing” è applicabile anche alle bevande, aggiungendo al cibo un elemento liquido. Il risultato, già nelle corde di molti bartender? La possibilità di avere infinite soluzioni per accompagnare a cibi di vario genere a tutte le basi alcoliche, dal vino alla birra, dal rum al whisky.

L’idea che barman e chef possano lavorare in sinergia per trovare nuove modalità in grado di soddisfare il palato dei consumatori è tutt’altro che peregrina e ha nella tecnologia un formidabile alleato. Come accade anche per altri settori come quelli dei viaggi aerei, è sempre più frequente, che le aziende del settore alimentare ricorrano all’intelligenza artificiale per meglio comprendere le dinamiche del sapore e dell’aroma di un alimento, analizzando ed interpretando le caratteristiche alla base del successo di un prodotto.

Gli esempi, anche eccellenti, non mancano. Un colosso dell’informatica come Ibm, infatti, ha stretto a inizio anno una collaborazione con una realtà importante nel campo degli aromi come McCormick per esplorare e prevedere nuove combinazioni di sapori (e rispondere di conseguenza in modo più mirato alle preferenze dei consumatori) utilizzando gli algoritmi per interrogare milioni di dati.

Una piattaforma per abbinare cibi e bevande in modo sostenibile

Bernard Lahousse, co-fondatore di Foodpairing, una startup che opera fra Gand (in Belgio) e New York che sviluppa “mappe” digitali degli alimenti e sfrutta l’intelligenza artificiale per raccomandare combinazioni di cibi e bevande basate sia sulle preferenze umane sia sull'analisi di dati storici, è dell’idea che sempre più aziende alimentari adotteranno le nuove tecnologie e diventeranno (in parte già lo sono) delle “data driven company”, e cioè compagnie le cui strategie saranno indissolubilmente legate ai dati. Dietro tale affermazione c’è ovviamente la convinzione che in questo scenario in formazione attori come la sua startup, che a suo dire possiede «uno dei più grandi database di sapori e di ingredienti del mondo», giocheranno un ruolo importante. Gli algoritmi, insomma, si vestono da chef virtuali e sostituiscono esperti e influencer per tradurre in precise indicazioni la mole di informazioni che possono elaborare, trasformando i dati in ricette uniche e completamente personalizzabili, come l’abbinamento fra ostriche e kiwi, diventato un piatto tipico di un noto ristorante belga.

Foodpairing, non a caso, si definisce un’azienda con un approccio unico alla tecnologia alimentare e ha abbracciato chimica, fisica e scienza dei dati per costruire una piattaforma che guarda al futuro del cibo, sposando l'idea di una vita più sana e sostenibile da condurre attraverso una nutrizione migliore. Come raggiungere questo obiettivo? Grazie all’intelligenza degli algoritmi che definiscono gli abbinamenti di cibi e bevande, con la possibilità di generare ricette completamente nuove dall'inizio alla fine.