Cibo, salute, esplorazione: al museo si impara a vivere su Marte

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

A Milano è appena stata inaugurata una nuova palestra marziana, anzi proprio una vera base spaziale per allenarsi alla vita che aspetta i futuri astronauti sul pianeta rosso. Chi vuole cimentarsi la trova al Museo Nazionale di Scienza e Tecnologia ed è aperta a tutti , ma specialmente ai ragazzi e ragazze dai 10 ai 14 anni.



È uno spazio originale in cui si possono mettere alla prova le proprie capacità nel gestire la sopravvivenza quotidiana in ambiente marziano, ma anche tante situazioni impreviste che possono capitare. e ogni partecipante è responsabile per sé e per tutto l’equipaggio.

Loading...

Nello spazio “marziano” appositamente costruito e arredato, possono entrare, su prenotazione al momento, 20 persone, divise in cinque squadre che sono altrettante postazioni del gioco di ruolo che si svolge nel laboratorio che afferisce al programma a lungo termine.

Insomma, già arrivare su Marte non è semplice e, al momento, non sappiamo ancora come fare, per via dei pericoli, per l’essere umano che vola nel sistema solare, legati alle radiazioni che si incontrano appena si esce dall’atmosfera terrestre. Comunque il problema di sopravvivere al viaggio lo risolveremo, su questo sono tutti d’accordo, ma una volta arrivati si tratta di saper gestire almeno cinque situazioni fondamentali.

E qui entra il nuovo spazio appena inaugurato al Museo della Scienza e Tecnica di Milano. I partecipanti avranno a disposizione cinque aree di attività, in cui cimentarsi per un’ora e mezza. Un gruppo dovrà occuparsi dei sistemi di supporto vitale, quelli in sostanza che garantiscono la sopravvivenza dell’equipaggio, capire per esempio se la temperatura è a posto, l’acqua è potabile e l’aria respirabile. Capire come si fa a rispondere a queste domande per noi abituati ad aprire il rubinetto a casa e veder sgorgare acqua super controllata non è proprio semplice, ma si può imparare.