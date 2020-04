Cibo sicuro, Italia leader in Europa per numero di controlli sui fitofarmaci L’Efsa ci colloca tra i Paesi con la minor percentuale di campioni con residui oltre i limiti di legge, tre volte inferiore alla media Ue di Alessio Romeo

L'Italia è tra i Paesi che controlla di più i residui di fitofarmaci negli alimenti, confermando la leadership a livello internazionale in materia di sicurezza alimentare. È quanto emerge dalla relazione annuale sui residui dei fitofarmaci in Europa, pubblicata dall'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (Efsa), relativa al 2018 e basata sull’analisi di oltre 91mila campioni raccolti dai 27 Stati membri dell’Unione europea.

Il rapporto colloca l’Italia tra i Paesi europei con la minor percentuale di campioni oltre i limiti di legge: è terza per numero di campioni analizzati (quasi 12mila), dopo Francia e Germania, ma la percentuale di campioni che superano i limiti (1,8%) è ben al di sotto di quella media dell’Unione (4,5%), e ulteriormente in discesa rispetto ai dati registrati dall’Efsa nel rapporto relativo all’anno precedente (-0,7%).



La relazione è stata accolta con soddisfazione da Agrofarma, l'associazione nazionale delle imprese produttrici di agrofarmaci che fa parte di Federchimica. «I dati contenuti nel rapporto sono motivo di orgoglio per tutto il settore», sottolinea Alberto Ancora, presidente di Federchimica-Agrofarma.



«Il nostro paese - aggiunge Ancora - si dimostra ancora una volta un punto di riferimento nel panorama internazionale, sia per la qualità dei suoi prodotti sia per la sicurezza alimentare, confermata dai risultati raggiunti in termini di residui. Un risultato frutto dell’elevato livello di professionalità raggiunto dagli agricoltori italiani e del grande sforzo che le aziende produttrici di agrofarmaci impiegano nella ricerca scientifica, nell'assistenza tecnica in campo e nella formazione continua per un loro corretto utilizzo».