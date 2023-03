Cibo, social, videogiochi e sindrome Hikikomori: a rischio un adolescente su due

Tendenza all'isolamento e la sindrome Hikikomori

Gli studenti di 11-13 anni che hanno indicato di essersi isolati tutti i giorni negli ultimi 6 mesi senza mai uscire - sindrome conosciuta nella sua manifestazione clinica estrema come Hikikomori (dalla parola giapponese «stare in disparte) - sono stati l'1,8% (circa 30.175 studenti delle scuole medie), mentre la percentuale degli studenti 14-17 anni è del 1,6% (circa 35.792 studenti delle scuole superiori). Rispetto al genere, la prevalenza più alta si ritrova nelle femmine che tendono ad isolarsi nella loro camera senza uscire di casa nell'1,9% nel caso delle studentesse delle scuole medie fino ad arrivare al 2,4% dei casi delle studentesse delle scuole superiori. Il dato allarma per la precocità del fenomeno e l'età più critica risulta essere i 13 anni.

Cannabis provata da uno studente su quattro alle superiori

Alla domanda «Hai mai fumato cannabis?” gli studenti delle superiori hanno risposto positivamente per il 22,3%: in pratica uno su quattro. Dalle analisi di questo gruppo si evidenzia che non ci sono differenze sostanziali tra maschi e femmine; si riscontrano percentuali più alte di ragazzi che presentano rischio nella food addiction, nella social media addiction e nell'isolamento sociale, rispetto ai compagni che non hanno mai fumato cannabis; presentano anche maggiormente comportamenti di doxing (diffusione di video foto, ecc di altre persone) sia praticato che subito, di sexting (invio di foto, video a sfondo erotico) sia inviato che ricevuto, di attività di morphing (modificare la prproria immagine usando delle app) e di social challenge (sfide sui social a volte pericolose). Inoltre tra i ragazzi che hanno fumato cannabis c'è una percentuale maggiore di fumatori, consumatori di alcol, di episodi di ubriacature nell'ultimo mese, di consumo di altre sostanze d'abuso e ansiolitici.

La difficoltà a comunicare con i genitori

Gli studenti di 11-13 anni con un rischio di Social Media addiction dichiarano una difficoltà comunicativa con i genitori nel 75,9% dei casi (questa percentuale scende al 40,5% in chi non presenta il rischio); quelli che presentano un rischio di Internet Gaming disorder nel 58,6% (vs 38,3% di chi non lo presenta); quelli che presentano una food addiction grave nel 68,5% (vs il 34,4% di chi non ha nessuna food addiction). Infine, questa difficoltà di comunicazione con i genitori è dichiarata dal 72,1% dei ragazzi delle scuole medie che presentano una tendenza rischiosa al ritiro sociale (vs 40,8% di chi non presenta questa tendenza); questa percentuale sale al 77,7% nei ragazzi delle scuole superiori con lo stesso disagio (vs 50,3% dei coetanei che non presentano questo rischio).



Quando i genitori non si accorgono dei rischi

Diverse volte accade che siano i genitori a non accorgersi dei comportamenti a rischio dei figli. Tra i genitori che dichiarano di «non osservare problematiche nei figli legate all'uso rischioso dei videogiochi» vi è invece l'8,6% che presenta un figlio con rischio di gaming addiction, del quale evidentemente il genitore rispondente non si accorge. Addirittura, nei genitori che dichiarano che il loro figlio «non gioca con i videogiochi» si riscontra il 3,7% di casi di figli che presentano un rischio di gaming addiction. Anche tra i genitori che dichiarano di «non osservare comportamenti di assunzione incontrollata di cibi poco salutari nei loro figlio» si ritrova quasi un 20% di ragazzi con un disturbo di food addiction (9,1% lieve; 5,5% moderata; 5,2% grave).