Cibo, lo spreco cresce del 15% tra ritrovata socialità e convivenza col Covid

Se si considera anche lo spreco alimentare di filiera ( produzione, distribuzione, commercio) che pesa 5.164.928 tonnellate, arriviamo a uno spreco nazionale di cibo del valore di quasi 10 miliardi e mezzo, il valore dell'investimento dell'ultima manovra per le infrastrutture italiane (dati Dipartimento Scienze e Tecnologie Agroalimentari dell'Università di Bologna su rilevazioni Istat /Waste Watcher per campagna Spreco Zero).

Nel cestino più frutta e verdura, cipolle e pane

Tra gli alimenti più spesso sprecati svetta la frutta fresca (27%), seguita da cipolle aglio e tuberi (17%), pane fresco (16%), verdure (16%) e insalata(15%). «Tuttavia guardando anche alla tipologia dei prodotti che sprechiamo – aggiunge Segrè - è evidente che dobbiamo fare ancora molta strada per ridurre lo spreco e migliorare la nostra dieta alimentare. La via maestra resta dunque quella di una svolta culturale che sostenga l'adozione e la replica delle buone pratiche nel nostro quotidiano, dall'acquisto del cibo alla sua gestione e fruizione. Per questo rilanciamo la proposta di mettere al centro dei programmi di educazione civica, nelle scuole, i temi dell'educazione alimentare e ambientale».

Ma qual è la prima conseguenza dello spreco alimentare, secondo i consumatori italiani? Al top lo spreco di denaro, vissuto come aspetto più grave da oltre 8 italiani su 10 (83%). La gestione oculata del cibo va quindi di pari passo con quella del bilancio familiare, ma si riflette anche sull'effetto diseducativo per i giovani (83%), sull'immoralità intrinseca dello spreco alimentare (80%) e delle risorse(78%) e sull'inquinamento ambientale (76%).

Preoccupazione ambientale

La preoccupazione economica per lo spreco alimentare diventa preoccupazione ambientale osservando l'effetto pandemia sulle nostre vite: ben 6 italiani su 10 (59%) valutano che la situazione generale sia peggiorata in ragione del virus. Il 52% sostiene a causa dell'aumento dei rifiuti (plastiche, mascherine ecc), ma pesano anche lo shopping online (40%), la diminuzione del ricorso al trasporto pubblico (35%) e il delivery (33%). Una consapevolezza che trova riscontro nei dati oggettivi: ben 8 milioni di tonnellate di plastica, tra mascherine, guanti e altri prodotti legati alla gestione del Covid-19, sono stati riversati nell'ambiente in un solo anno di pandemia e, di queste, almeno 25 mila tonnellate sono finite negli oceani

E inoltre l'Istat ha calcolato che rispetto ai primi due mesi del 2020 l'uso del trasporto pubblico per recarsi a lavoro o a lezioni è calato del 4,7%, mentre quello dell'automobile è cresciuto del 5,3% come guidatore e dello 0,7% come passeggero. Per questo gli italiani si dichiarano disposti a mettere in atto alcune varie buone pratiche: innanzitutto la raccolta differenziata (92%), quindi la prevenzione dello spreco alimentare (91%), e la riduzione dell'acquisto di prodotti con imballaggi in plastica (90%).