Cibo, Too good to go punta al risparmio di 2mila tonnellate di Co2 di A.Mac.

La campagna antispreco

3' di lettura

Ridurre le emissioni di gas serra, raddoppiando il contributo e l'impatto positivo sull'ambiente: con questo obiettivo Too Good To Go, l'app che combatte lo spreco alimentare, lancia una campagna speciale per piantare un albero ogni 100 pasti salvati in occasione della Settimana Europea dello Sviluppo Sostenibile (da oggi al 5 giugno). L’intento della app danese - arrivata anche in Italia lo scorso marzo - è quello di salvare più di 400mila pasti in Europa e piantare più di 4mila alberi, risparmiando 2mila tonnellate di CO2 che sarebbero altrimenti disperse nell'atmosfera.

L’app danese, creata nel 2015, vanta in Europa oltre 10 milioni di utenti e a oggi ha permesso di salvare circa 15 milioni di pasti, pari a 37.500 tonnellate di CO2. Il funzionamento è semplice. Too Good To Go permette a bar, ristoranti, forni, pasticcerie, supermercati ed hotel di recuperare e vendere online - a prezzi ribassati - il cibo invenduto “troppo buono per essere buttato” grazie alle Magic Box, delle “bag” con una selezione a sorpresa di prodotti e piatti freschi che non possono essere rimessi in vendita il giorno successivo. Gli utenti della app non devono far altro che geolocalizzarsi e cercare i locali aderenti, ordinare la propria Magic Box, pagarla tramite l'app e andarla a ritirare nella fascia oraria specificata per scoprire cosa c’è dentro.

La campagna digital

L’iniziativa di questa settimana - che mira a promuovere idee, progetti ed eventi sotto il segno degli obiettivi fissati dall’agenda Onu per lo Sviluppo sostenibile - è stata anticipata da una campagna provocatoria con cui Too Good To Go ha voluto sensibilizzare i cittadini sulla correlazione tra spreco di cibo e cambiamento climatico. In una prima fase Too Good To Go ha proposto l'immagine di alcune ciminiere fumanti, invitando le persone ad identificare il terzo più grande “inquinatore” del mondo. Tre giorni dopo, la campagna ha rivelato che il colpevole è lo spreco di cibo, completando l'immagine e svelando che in realtà quelle ciminiere che spuntavano fumanti non erano altro che rebbi di una forchetta. Non in molti sanno che lo spreco di cibo impatta sull'ambiente in maniera molto seria in quanto responsabile dell'8% delle emissioni di gas serra: se fosse uno Stato, lo spreco di cibo sarebbe il terzo per emissioni di CO2 dopo la Cina e gli Stati Uniti.

Il raccolto, la produzione, la lavorazione, il trasporto e la distribuzione e l'imballaggio sono tutte azioni che comportano un elevato uso di energia, acqua e agenti chimici, a dimostrazione che tutta la filiera legata al cibo comporta l'emissione di CO2. Ogni pasto rappresenta 2,5 Kg di CO2, quindi risparmiare cibo attraverso Too Good To go significa anche ridurre le emissioni di gas serra.

Obiettivo 400mila pasti risparmiati

Durante la Esdw, per ogni centinaio di Magic Box vendute Too Good To Go donerà quindi una somma per piantare un albero attraverso Pur Project, social company che sviluppa in tutto il mondo insieme agli agricoltori progetti mirati a rigenerare gli ecosistemi. In questo modo, Too Good To go assicura un duplice impatto positivo sull'ambiente: da un lato viene ridotta l'anidride carbonica causato dallo spreco di cibo e dall'altro gli alberi piantati aiutano a rimuovere gli eccessi di CO2 dall'atmosfera. L'intento è quello di salvare per l’Esdw (European Sustainable Development Week) più di 400mila pasti in Europa e piantare più di 4mila alberi, risparmiando 2mila tonnellate di CO2 che sarebbero altrimenti disperse nell'atmosfera.

“La minaccia dei cambiamenti climatici è ormai sempre più evidente. I Waste Warriors di Too Good To Go hanno una visione forte della propria missione: non solo vogliamo salvare pasti che altrimenti andrebbero sprecati ma vogliamo anche sensibilizzare ed educare le persone riguardo l'impatto negativo dello spreco di cibo, che non è solo sociale ma anche ambientale. Questa speciale settimana europea è il momento perfetto per sensibilizzare le persone, educarle e coinvolgerle nella nostra misisone anti-spreco”, commenta Eugenio Sapora, country Manager Italia di Too Good To Go.