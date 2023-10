Cicchetti nuovo Direttore generale della Programmazione sanitaria del Ministero della Salute

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il professor Americo Cicchetti, Ordinario di Organizzazione Aziendale alla Facoltà di Economia dell’Università Cattolica nel campus di Roma e direttore dell’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi sanitari (ALTEMS) dell’Ateneo dal 2012 al 2023, è stato nominato dal Ministro della Salute Orazio Schillaci Direttore generale della Direzione generale della Programmazione sanitaria.

Cicchetti da 25 anni dedica la sua attività scientifica e didattica all’organizzazione e alla gestione dei sistemi sanitari, avendo assunto responsabilità in organismi scientifici e in istituzioni pubbliche e private a livello nazionale ed internazionale. Laureato cum laude all’Università di Roma “Tor Vergata” in Economia nel 1993, ha conseguito il Dottorato di ricerca in Management presso l’Università di Bologna nel 1999, beneficiando di un periodo come visiting scholar presso la Wharton Business School dell’Università della Pennsylvania.

Nel 1998 è Ricercatore Universitario in Igiene e Medicina Preventiva (MED-42) presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore a Roma, essendo il primo economista sanitario chiamato in Italia in una Facoltà di Medicina. Dal 2002 è Professore Associato presso la Facoltà di Economia dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara e dal 2006 è Professore Ordinario presso la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore nel settore scientifico disciplinare “Organizzazione Aziendale” (SECS P-10).

È da allora titolare della cattedra di Organizzazione Aziendale e docente di Gestione del Personale e di Competenze Manageriali. Dal 2012 al 2023 ha rivestito il ruolo di Direttore dell’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi sanitari (ALTEMS) dell’Ateneo.Nel 2001 ha fondato, e successivamente coordinato, le attività di ricerca dell’Unità di Valutazione delle Tecnologie Sanitarie e Ingegneria Biomedica presso la Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli” - Irccs (Roma). E’ Visiting Professor nel Center of Medical Education and Healthcare alla Thomas Jefferson University, Philadelphia (USA).E’ stato membro del Comitato Scientifico della European Health Management Association (EHMA) e membro di diversi board dell’Health Technology Assessment International come Director a partire dal 2005.

Dal 2021 è membro dell’Executive Commitee della stessa HTAi. È stato fondatore e Presidente della Società Italiana di Health Ha fondato lo spin-off accademico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore ALTEMS ADVISORY s.r.l., del quale è stato socio e Presidente del CdA. È stato inoltre socio fondatore e membro del CdA di Molipharma S.p.A., anch’esso spin-off accademico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. E’ stato membro del Comitato Prezzi e rimborsi dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) dal 2009 al 2015 e del National Immunization Advisory Group (NITAG) del Ministero della Salute (2017-2020).