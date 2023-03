Ciclone Freddy, 130mila sfollati e centinaia di vittime fra Malawi e Mozambico

I punti chiave I rischi impatto sul colera e il ruolo del climate change

Oltre 130mila sfollati, un bilancio di vittime che si aggira sui 300 decessi e l’allarme su un effetto domino di inondazioni, frane e crisi sanitarie. Sono le prime stime sugli impatti del ciclone Freddy, il disastro naturale che si è abbattuto fra febbraio e marzo su Malawi e Mozambico. Le autorità parlano di almeno 225 decessi nel sud del Malawi, anche se altre stime alzano la quota a 255, in aggiunta a 88mila cittadini costretti ad abbandonare le proprie abitazioni.

In Mozambico si registrano 53 vittime e oltre 50mila sfollati, ma i numeri sono destinati a salire mano a mano che i governi dei due paesi ricostruiscono la portata di uno dei cicloni più prolungati e letali nella storia dell’Africa. Le autorità malawiane hanno dichiarato il lutto nazionale per 14 giorni. Lo stesso Malawi, lo Zimbabwe e soprattutto il Mozambico erano stati travolti nel 2019 da Idai, con un conteggio finale di oltre 1000 vittime e danni per miliardi di dollari su alcune delle economie più fragili della regione.

I rischi impatto sul colera e il ruolo del climate change

Il timore di autorità e soccorritori è che la fine della raffiche di vento e pioggia sia solo il preludio di una crisi più ampia, con un effetto domino già visto per altre calamità naturali. Il Malawi sta già fronteggiando una delle peggiori epidemie di colera della sua storia, con oltre 40mila casi diagnosticati e più di 1.300 vittime a febbraio 2023. Le ricadute del ciclone potrebbero esasperare ancora di più i contagi, oltre a complicare una distribuzione di vaccini già ristretta dall’aumento di domanda di farmaci su scala globale.

La stessa epidemia in atto nel paese dell’Africa australe è scoppiata a inizio 2022, quando la tempesta tropicale Ana e il ciclone Gombe hanno costretto allo sfollamento una quota di popolazione e ridotto l’accesso ad acqua potabile e livelli igienici adeguati. Freddy ha iniziato a colpire l’Africa australe verso la fine di febbraio 2022, lambendo il Mozambico e le isole di Madagascar e Réunion. Uno studio del World Weather Attribution Group, un gruppo di scienziati da Imperiale College, Princeton, Politecnico di Zurigo e altri atenei, ha rilevato che il cambiamento climatico sta «esacerbando» la portata dei cicloni che si rovesciano sull’Africa. Lo stesso gruppo ha evidenziato l’impatto della crisi climatica sulle inondazioni in Africa occidentale, a partire dall’alluvione in Nigeria del 2022: una catastrofe che ha provocato almeno 600 vittime e oltre un milione di sfollati.