Ciclone Sinn Fein sull’Irlanda, ora il rebus è formare un governo

Il rebus di governo

A un calcolo elementare si capisce subito che formare una maggioranza di governo sarà arduo escludendo alleanze tra i primi tre partiti. L’opzione più praticabile sembrerebbe un governo sostenuto da Fianna Fail e Sinn Fein, magari con i Verdi. «Il leader del Fianna Fail Micheal Martin - nota ancora David Farrell - ha ammorbidito la sua posizione, ma altri nel partito rimangono fermamente contrari». In un’intervista alla televisione pubblica RTE Martin aveva dichiarato domenica che rimangono incompatibilità significative con Sinn Fein ma «è importante ricordare che il Paese viene prima di tutto». Ieri però il suo vice, Dara Calleary, è tornato a sottolineare le differenze tra i due partiti.

Quanto a Mary Lou McDonald, che ha da subito rivendicato un posto nel prossimo governo per lo Sinn Fein, ha detto che la sua prima scelta sarà vedere se è possibile formare un governo di minoranza senza Fianna Fail e Fine Gael: un’opzione che tuttavia, secondo Farrell, «non funzionerebbe».

Il Fine Gael di Leo Varadkar sembra invece destinato a uscire dalla stanza dei bottoni, punito - come ha sottolineato il vicepremier uscente Simon Coveney - dagli elettori «impazienti» di avere più case e un migliore servizio sanitario. Varadkar non appare contrario a un bis, eventualmente a parti invertite, della scorsa legislatura, in cui il governo di minoranza guidato da lui si reggeva sul sostegno esterno del Fianna Fail. Ma il partito di Martin sembra molto più freddo, anche per il timore di lasciare allo Sinn Fein il ruolo e la visibilità di principale partito di opposizione, in cui un movimento che non disdegna i toni populisti si troverebbe a suo agio.

Ritorno al voto possibile

Il quadro è dunque complesso. Nel 2016 ci vollero 70 giorni di trattative per un esecutivo, tempi eccezionali per la politica irlandese. E questa volta potrebbe essere peggio. «Formare un governo - conclude David Farrell - sarà molto difficile e non si può escludere un ritorno alle urne».