Cicloturismo in Val Camonica

È la natura della Val Camonica il suggestivo palcoscenico di un altro festival per gli appassionati delle due ruote: Orme Camune hike&bike festival è un altro evento organizzato per il week end del 23-25 giugno da un’altra coppia di ciclo viaggiatori (Veronica Rizzoli e Leonardo Corradini, autori del blog Life in travel) in collaborazione con il Comune di Breno, in provincia di Brescia. Cuore dell’iniziativa sarà la centrale piazza Ronchi e in programma ci sono incontri, pedalate, camminate, degustazioni e per chi volesse raggiungere il festival direttamente in bicicletta sono state disegnate tre tracce di avvicinamento da Milano, Verona e Brescia. Fra le escursioni da non perdere il tour di sabato 24 alla scoperta della Val Camonica romana e rinascimentale, un itinerario perfetto per chi ama il gravel e la mountain bike che interseca il sentiero fluviale dell’Oglio, mentre per domenica 25 le opzioni sono due, pedalare fra i vigneti o fare trekking sulla Via Valeriana tra Breno e Capo di Ponte.

https://ormecamune.eventbrite.it