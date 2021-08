Cig, 13 settimane alle micro imprese. Contratti di espansione da 50 addetti

In base allo status occupazionale, si prevedono quattro percorsi di sostegno alla ricollocazione, più un quinto, distinto dai primi 4, nei casi di crisi aziendali. Si intravede un primo tentativo di differenziare le situazioni, in funzione delle diverse prospettive di tutela. Per coloro che sono più vicini al lavoro e più facilmente occupabili, si prevede un percorso denominato “di reinserimento lavorativo”.

Si tratta infatti di prendere in carico lavoratori per i quali la probabilità di rimanere disoccupati per lungo tempo non è eccessiva e le competenze possedute possono essere spendibili sul mercato. Il secondo percorso è denominato “di aggiornamento” (upskilling), che prevede interventi formativi di breve durata e dal contenuto professionalizzante, vista la minor necessità di adeguamento delle competenze.

Per altri lavoratori - ancora più distanti dal mercato del lavoro - si attiva un percorso, il terzo previsto da Gol, “di riqualificazione” (reskilling), in cui è necessaria una più robusta attività di formazione. Nei casi di bisogni complessi, va attivata la rete dei servizi territoriali, come già avviene per il reddito di cittadinanza (e prima per il Rei).

Per questo quarto gruppo, si attiva quindi un percorso di “lavoro ed inclusione”, dove sarà fondamentale la collaborazione con i servizi del territorio, quelli educativi, sociali, sanitari, di conciliazione. Accanto a questi percorsi, ne nascerà un altro denominato “di ricollocazione collettiva”.

Guarderà situazioni in cui appare opportuno valutare i profili di occupabilità non singolarmente, ma per gruppi di lavoratori. È il caso di situazioni di crisi aziendali che coinvolgono lavoratori ancora formalmente occupati, ma potenzialmente in transizione.