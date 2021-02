Cig 2020: al top manifattura, aerei e auto

Il bilancio degli ammortizzatori

Da gennaio a dicembre complessivamente sono state autorizzate più di 2,96 miliardi ore di cassa integrazione (ordinaria, straordinaria e in deroga) alle quali si aggiungono circa 1,37 miliardi di assegni del Fondo di solidarietà. Per fare un confronto, in tutto il 2020 sono state autorizzate quasi le stesse ore del quadriennio tra il 2009 e il 2012, quando le integrazioni salariali toccarono i massimi livelli registrati prima della pandemia. Anche se il tiraggio effettivo (cioè il consumo reale) delle ore autorizzate a luglio era fermo al 42%, nella seconda parte dell’anno potrebbe essere salito (il dato Inps relativo al secondo semestre non è disponibile): proprio nel 2008 fu del 76% per poi scendere nel 2009 al 65%.

È solo rapportando le ore autorizzate al numero di posizioni lavorative del settore privato (platea potenziale dei beneficiari) che l’impatto diventa concreto: in media si contano 212 ore di cassa nel 2020 per singolo addetto. Che corrispondono a circa 26 giornate lavorative piene (da 8 ore), anche se la cassa “copre” sia le sospensioni, sia le riduzioni di orario. Cifre che, se analizzate per settore, fanno emergere divari da capogiro: si impennano nelle attività manifatturiere (in particolare metallurgia, meccanica, tessile e automotive) con oltre 200 giornate lavorative di cassa integrazione autorizzate in media per singolo addetto. Per poi passare a 186 giornate nel trasporto aereo, 48 nel commercio al dettaglio oppure 43 nelle costruzioni. Più limitato il ricorso alla Cig, quasi tutta in deroga (viste le più ridotte dimensioni delle imprese), nelle attività ricreative e culturali (23 giornate in media) e in alberghi e ristoranti (15,6 giornate). E anche il tiraggio potrebbe essere differente tra i settori.

Le prossime sfide

In attesa di capire se alcuni segnali di tenuta emersi nella manifattura, nelle costruzioni e nel turismo (almeno durante l’estate scorsa) saranno confermati, il prossimo Governo dovrà decidere come procedere sul blocco dei licenziamenti. La rimozione simultanea del divieto di recesso e della Cig-Covid potrebbe avere, secondo alcuni economisti, l’effetto di una brusca caduta dell’occupazione (cliff effect). Per Luigi Sbarra, segretario generale aggiunto della Cisl, «è ancora necessario prorogare il blocco dei licenziamenti, la cassa Covid e le altre indennità a tutela dei lavoratori. Bisogna poi far partire una stagione di investimenti pubblici e privati e puntare sulla crescita». Gli ammortizzatori sociali, secondo Sbarra, vanno riformati: «È necessario semplificare il sistema - continua - e rendere più veloci i pagamenti ai lavoratori, ampliare le tutele della cassa integrazione alle piccole e micro-imprese, e creare un collegamento tra politiche attive e passive del lavoro, tramite la formazione».