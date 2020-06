Cig, boom di ore autorizzate: oltre 1,68 miliardi in 2 mesi. Da oggi domande per anticipo cassa in deroga A maggio l’istituto di previdenza ha autorizzato 849,2 milioni di ore di cassa integrazione con causale Covid 19, in linea con quelle autorizzate per aprile (832,4 milioni)

A maggio l’istituto di previdenza ha autorizzato 849,2 milioni di ore di cassa integrazione con causale Covid 19, in linea con quelle autorizzate per aprile (832,4 milioni)

Da oggi sarà possibile fare domanda per la cassa integrazione in deroga con pagamento diretto dell'Inps con anticipo del 40% delle spettanze. Lo si legge in un messaggio pubblicato dall'Istituto nel quale si ricorda che cambiano le regole con la presentazione direttamente all'Istituto invece che alle Regioni.

«Oggi - si legge - saranno rilasciate le funzionalità relative alla nuova domanda Inps di richiesta della cassa integrazione in deroga, quelle relative alla domanda di anticipazione da parte dell'Inps dei trattamenti di integrazione salariale richiesti dall'azienda con pagamento diretto, nonché la nuova versione della procedura “Nuova gestione dell'istruttoria per domande Cigo».

Il bilancio di maggio

Intanto, secondo il monitoraggio mensile dell’Inps, a maggio l’istituto di previdenza ha autorizzato 849,2 milioni di ore di cassa integrazione con causale Covid 19, in linea con quelle autorizzate per aprile (832,4 milioni). Le ore autorizzate nel mese di maggio con causale “emergenza sanitaria covid-19” - precisa l'Istituto - si riferiscono interamente al decreto Cura Italia (e quindi sono solo le prime nove previste). In due mesi si sono superati i 1,68 miliardi di ore, record assoluto per la cassa integrazione.

Catalfo, al 14 giugno cig pagata al 96% degli interessati





Sul fronte dei versamenti al 14 giugno l'Inps ha effettuato pagamenti a favore di 2.636.498 beneficiari, corrispondenti al 96% dei soggetti interessati. Gli ulteriori pagamenti sono in via di completamento. Lo ha detto il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo rispondendo al question time alla Camera sui trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga erogati.

La quasi totalità di domande presentate sono state autorizzate da Inps, infatti, a fronte di 1.274.020 domande, 1.154.657 sono state autorizzate, pari al 91%. L'Inps “ha dovuto affrontare un carico di lavoro eccezionale e non prevedibile” a fronte dell'emergenza Covid, ha ribadito il ministro.