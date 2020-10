Cig, è corsa all’aiuto in più da 250 euro per i dipendenti di dentisti, legali e notai L’integrazione al reddito è stata erogata a 41mila dipendenti degli studi, 1 ogni 5 iscritti da Ebipro, l’ente bilaterale per gli studi costituito dalle parti sociali del settore di Flavia Landolfi

L’integrazione al reddito è stata erogata a 41mila dipendenti degli studi, 1 ogni 5 iscritti da Ebipro, l’ente bilaterale per gli studi costituito dalle parti sociali del settore

L’onda della crisi non ha risparmiato nessuno. Nemmeno quelle professioni che a torto o a ragione sono percepite più al riparo dai terremoti economici. Messi alle corde prima dal lockdown e dopo dai contraccolpi di una ripresa ancora incerta, gli studi professionali hanno aperto l’ombrello con il ricorso alla cassa integrazione per i propri dipendenti, che in Italia costituiscono un piccolo esercito di più di un milione di lavoratori.

I dati Ebipro

Il fenomeno si legge in controluce dai dati messi in fila da Ebipro, l’ente bilaterale per gli studi costituito dalle parti sociali del settore (tra cui Confprofessioni) che interviene in quelle realtà che applicano il contratto collettivo nazionale degli studi professionali. L’ente ha ricevuto un numero eccezionale di domande - di gran lunga superiore all’anno scorso - per la misura di sostegno al reddito, un gettone una tantum di 250 euro accordato, attraverso il titolare dello studio, al lavoratore in cassa integrazione Inps.

Sui 220mila dipendenti iscritti all’ente bilaterale sono state presentate a autorizzate più di 14mila domande da parte dei titolari a favore di 40.905 lavoratori assunti negli studi, per quasi 11 milioni di risorse. In sostanza quasi un quinto della forza lavoro impiegata negli ambulatori medici e negli uffici dei professionisti che applicano il contratto di lavoro degli studi. Numeri parziali, ma comunque rappresentativi del milione di addetti che lavorano a fianco dei professionisti per i quali si ipotizza un 60% di ricorso alla Cig. Per Ebipro la tendenza eccezionale ha comportato un raddoppio a oltre 10 milioni della dotazione iniziale di 5 e la chiusura dello sportello il 22 giugno con “tutto esaurito”.

A sorpresa, la misura ha visto tra i maggiori beneficiari anche i dipendenti degli studi professionali tradizionalmente considerati più solidi. Dopo i dentisti, con 4.978 domande dei datori di lavoro per 13.153 dipendenti, in pole position nella classifica delle richieste ci sono avvocati (2.262 istanze per 3.722 unità di personale), commercialisti (2.162 richieste per 6.277 dipendenti) e perfino i notai (931 istanze per 4.913 lavoratori, in proporzione molti). Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte le regioni più interessate con rispettivamente 8.725, 6.233, 4.922 e 4.568 dipendenti beneficiari.

La Cig del settore

E qui bisogna fare un passo indietro. La cassa integrazione in deroga per i lavoratori impiegati nelle attività libero-professionali negli studi sotto i 5 dipendenti è una novità Covid. L’ha autorizzata il decreto legge Cura Italia (Dl 18 del 17 marzo 2020). Per gli studi dai 5 dipendenti in su invece l’ammortizzatore è una «vecchia» misura a valere sul Fis (Fondo integrativo salariale in seno all’Inps). Considerando che la massa critica degli studi in Italia viaggia sulle piccole realtà (la dimensione media degli studi è di 2,7 dipendenti) si spiega come mai l’osservatorio di Ebipro nel 2019 aveva ricevuto per la misura di sostegno al reddito solo 84 domande: si trattava degli studi di medie e grandi dimensioni, gli unici allora ad avere diritto agli ammortizzatori sociali.