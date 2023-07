Cigierre investe 35 milioni per aprire 43 nuovi ristoranti entro il 2025

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Cigierre, società di Udine attiva nello sviluppo e nella gestione di ristoranti tematici e del casual dining, punta ad aprire 43 nuovi locali, per raggiungere quota 180 ristoranti con la formula franchising entro il 2025 tramite un piano di sviluppo all’insegna della capillarità territoriale e del coinvolgimento attivo dei diversi brand, dallo storico Old Wild West a Wiener Haus, fino al format Pizzikotto specializzato nella produzione della pizza e dei prodotti della tradizione gastronomica italiana. Nel complesso si parla di un investimento di circa 35 milioni di euro, con l’assunzione di 800-1.000 nuovi addetti

I piani futuri

Il gruppo nel 2022 ha recuperato il fatturato 2019, raggiungendo quota 500 milioni. Il primo semestre 2023 ha segnato un aumento del 15% rispetto allo stesso periodo del 2022. Cigierre ha oltre 370 locali presenti sia in Italia sia all’estero, di cui 137 in franchising, che hanno accolto nel solo 2022 oltre 24 milioni di clienti.«Siamo presenti sul mercato da oltre 25 anni e per noi il franchising è da sempre un importante canale di sviluppo - afferma Stefania Criveller, direttore generale corporate di Cigierre - abbiamo adottato questo modello nel 2005 e, da allora, ci ha permesso di creare collaborazioni decennali importanti e solide, continuando ad assumere un ruolo rilevante nel nostro business. Per questo abbiamo previsto un piano di sviluppo che ci porterà ad aprire, entro i prossimi due anni, più di 40 nuovi locali in franchising, partendo dai 137 attuali».

Loading...

Le aperture

L’azienda per il solo 2023 ha effettuato una decina di aperture tra Roma, città e aeroporto di Fiumicino, Limenella (Padova), Como, Forlì, Palermo, Napoli, Mestre e San Donà di Piave (Venezia) e Cologno Monzese (Milano). Da sempre l’obiettivo perseguito da Cigierre è stato quello di avere una copertura territoriale capillare, focalizzandosi maggiormente sulle regioni in cui il franchising è più sviluppato quali Lazio, Lombardia ed Emilia-Romagna. Oggi, la volontà della società è di aumentare il presidio nel Sud Italia.«Quest’anno oltre ad aprire un ristorante con questa modalità a Napoli e a Palermo - continua la Criveller - stiamo siglando alcuni accordi commerciali che ci permetteranno di accrescere la nostra presenza in altre zone del Meridione».



I marchi

Cigierre dispone di una fitta rete di supervisori che supportano i franchise. Se Old Wild West storicamente è stato il format più gettonato, seguito da Wiener Haus, ora anche Pizzikotto diventa una possibile opportunità, grazie soprattutto al laboratorio centralizzato e le procedure già parte integrante del format che è quindi totalmente replicabile. Oltre a due ristoranti in franchising in Italia, l’idea è di avere una prima apertura in Francia nel 2024.