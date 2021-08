Cilas obbligatoria per le pratiche del 110% dal 5 agosto

Arriva, poi, una specificazione sugli interventi complessi, quelli per i quali coesistono, nella stessa unità, lavori che beneficiano del superbonus e lavori che non ne beneficiano. Nella Cilas, al punto d.3, «è prevista una apposita casella, da selezionare per segnalare al Comune che, assieme ad interventi incentivati col superbonus, si stanno svolgendo detti differenti interventi, legittimati grazie all’autonomo titolo abilitativo ivi specificato».

I Comuni e i controlli

Nelle scorse settimane, poi, alcuni Comuni avevano dato indicazioni esplicite in materia di controlli. A Genova l’11 giugno 2021 un avviso aveva spiegato che «gli uffici non effettueranno alcun controllo finalizzato alla verifica di eventuali abusi già esistenti, con riguardo alle pratiche edilizie che saranno presentate ai sensi dell’articolo 33 del decreto legge 77/2021».

Un modo per tranquillizzare i cittadini rispetto al rischio di autodenuncia, legato alla richiesta di un titolo per lavori su immobili parzialmente irregolari, che anche altre amministrazioni hanno replicato, prima di tutto in Liguria. Spiegando sempre che «l’applicazione di tali disposizioni non costituisce legittimazione di eventuali abusi che possano effettivamente esistere e che di conseguenza potrebbero riemergere in occasione di successive verifiche». Quindi, il mancato controllo di per sé non legittima nulla.

Questo approccio è stato replicato, con parole molto simili, anche in Sicilia: a Catania, con un avviso del 18 giugno, la direzione Urbanistica e gestione del territorio ha spiegato che non ci saranno controlli a partire dalle pratiche edilizie legate al superbonus del 110 per cento.

Non solo. In materia di accesso agli atti, come noto, non è più necessario verificare la conformità dell’immobile al progetto contenuto nell’ultimo titolo edilizio depositato. L’amministrazione siciliana invita i tecnici «a non presentare ulteriori domande di accesso agli atti», relative a progetti legati al 110 per cento. In caso contrario, «le pratiche riportanti richiesta di accesso per le finalità in argomento saranno archiviate d’ufficio».