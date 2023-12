Cile e il Parco Nazionale del Desierto Florido di Atacama

Il Cile è un Paese unico, un lembo di terra stretto tra l’Oceano e le Ande, ricco di tesori naturali molti diversi tra loro da sorprendere anche il più esigente viaggiatore. Montagne maestose, vulcani, lande desertiche e fiordi frastragliati che si tuffano a picco sul mare. Una volta ogni tre o dieci anni, per alcune settimane, in primavera, tappeti di fiori selvatici spuntano dal suolo arido del deserto di Atacama in Cile, trasformando uno degli ambienti più aridi del mondo in un tripudio di colori. È stato proprio questo evento di “fioritura del deserto” nel 2022 a spingere il governo cileno a istituire il Parco nazionale del Desierto Florido nel 2023: 57.000 ettari di paesaggio protetto circa 30 chilometri a sud di Copiapó, nel Cile settentrionale. Il parco è stato istituito per salvaguardare la flora della regione, gran parte della quale è endemica di Atacama. Permetterà agli scienziati di studiare più da vicino il modo in cui oltre 200 specie di piante sopravvivano in condizioni tra le più avverse del pianeta. Si tratta del il 44esimo parco nazionale del Paese e sorge nei territori di Llanos e Chañarcillo, a circa 30 km a sud di Copiapó – capitale della regione di Atacama – e a 80 km a nord di Vallenar.. Il nuovo parco si può ammirare al meglio guidando da Copiapó a Vallenar lungo la Ruta 5, strada che attraversa tra gli altri il Paso de Jama, varie pianure della regione, saline e vulcani alti più di 5000 metri. Il cammino è spettacolare e in alcuni punti ci si ritrova a percorrere altipiani di 4000 metri.

