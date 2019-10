Cile in stato di emergenza. Colpita la sede dell’Enel a Santiago

Cile, stato di emergenza dopo le proteste per il caro-biglietti Photogallery23 foto Visualizza

La protesta degli studenti è iniziata lunedì quando centinaia di giovani hanno assalito diverse stazioni di Santiago per protestare contro l'aumento del prezzo dei biglietti. Almeno 16 dipendenti sono stati feriti.

Colpita la sede Enel

Il palazzo dell'Enel a Santiago è stato danneggiato dalle fiamme appiccate nella notte da sconosciuti, attorno alle 23 ora locale, saliti al 16esimo piano dalle scale esterne di emergenza. La situazione ora è sotto controllo e l’edificio non corre il pericolo di crolli. L'incendio, indica Enel in una nota, è stato «compiuto da persone non ancora identificate. L'azienda informa che non ci sono feriti tra i propri dipendenti e che i pochi colleghi presenti nell'edificio al momento dell'incendio, appiccato in tarda serata, sono stati tutti immediatamente evacuati senza disordini».

Un autobus incendiato a Santiago (Ap)

Enel primo operatore nel Paese

Enel Chile è la più grande azienda elettrica privata in Cile in termini di capacità installata nel settore generazione e numero di clienti nel settore distribuzione. Enel è presente nel Paese anche con Enel Green Power, che gestisce più di 4,72 GW in impianti in costruzione o operativi, con un portafoglio misto di tecnologie che comprende l'energia idroelettrica, eolica e fotovoltaica.