Cimbali con i bar chiusi mette macchine del caffè superautomatiche in market e panetterie Con hotel e ristoranti a mezzo servizio a causa della pandemia il gruppo milanese punta a sviluppare il segmento delle compatte che ha ampi margini di crescita soprattutto all’estero

Il modello di macchina per l’espresso superautomatica La Cimbali S15

La Cimbali guarda a nuovi e più promettenti mercati esteri con una nuova macchina per l’espresso superautomatica. La S15 si caratterizza per il piccolo formato, l’alto rendimento, (garantisce fino a 150 tazze), la versalità nella produzione di bevande al caffè, cappuccini e cioccolata e un alto tasso di automazione. Questo modello permette infatti di poter personalizzare le proprie bevande attraverso l’apposita App Cup4You e trasmettere l'ordine alla macchina via Wi-Fi.

L’ultima nata del Gruppo Cimbali, tra i principali produttori mondiali di macchine da caffè professionali che ha chiuso il 2019 con un fatturato di 188 milioni di euro , si rivolge a un segmento in continua espansione quello appunto delle superautomatiche il cui mercato globale ha raggiunto un valore di circa 1,3 miliardi di dollari. Questa gamma che comprende numerosi modelli S20, S30, S60 risponde alle esigenze di attività quali alberghi, uffici, panetterie, minimarket, lounge di Gran Bretagna, Germania, Austria, Scandinavia, Svizzera, Russia e Corea, paesi dove le macchine superautomatiche Cimbali sono tra le più richieste.

L’azienda di Binasco (Mi) il cui fatturato è ancora orientato sulle macchine tradizionali guarda dunque oltre confine per crescere e per questo continuerà ad investire in ricerca e sviluppo il 5% dei ricavi relativi a questo segmento.



«La nuova S15 – dichiara Enrico Bracesco, Chief Commercial Officer di Gruppo Cimbali – incarna perfettamente l'attenzione di La Cimbali per la tecnologia e il design e rappresenta la soluzione ideale per innumerevoli piccole e medie imprese. Il livello di tecnologia senza precedenti raggiunto da questo nuovo modello viene definito dalla telemetria bidirezionale, che garantisce la comunicazione in tempo reale di informazioni utili come l'analisi dei consumi, offrendo uno studio più approfondito delle preferenze dei consumatori utile per ottimizzare gli acquisti».