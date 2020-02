Cimbri (Unipol): «Per Bper straordinaria opportunità rafforzamento» L’ad del gruppo assicurativo ha sottolineato che Bper, di cui Unipol è 1° azionista con circa il 20%, diventerà «il quarto gruppo bancario nazionale» di Paolo Paronetto

L’acquisizione di 400-500 sportelli del gruppo che nascerebbe dalla fusione tra Intesa Sanpaolo e Ubi Banca è per Bper «una straordinaria opportunità» di rafforzare la propria posizione competitiva. Questa, secondo quanto risulta a Radiocor, la valutazione dell’amministratore delegato di Unipol, Carlo Cimbri, contenuta in una comunicazione effettuata all’interno del gruppo per commentare l’operazione.

Cimbri ha sottolineato che Bper, di cui Unipol è primo azionista con circa il 20% del capitale, accrescerà significativamente le proprie dimensioni e diventerà «il quarto gruppo bancario nazionale», alle spalle di Intesa, UniCredit e Banco Bpm.

Il numero uno del gruppo bolognese ha evidenziato in particolare le ricadute positive per la stessa Unipol che, «con investimenti sostanzialmente marginali rispetto alle dimensioni», supporterà la crescita di Bper e di conseguenza amplierà la dimensione del canale distributivo bancassicurativo, incrementando la propria influenza sul mercato assicurativo e finanziario nazionale.

Cimbri, infine, ha ricordato che per Bper si tratterebbe di un’acquisizione pari a «tre Unipol Banca» e ha rivolto alla partecipata i propri auguri affinché generi profitti sempre più solidi e duraturi «a beneficio di tutti gli azionisti». Unipol è anche coinvolta direttamente nell'operazione Intesa-Ubi, dato che è previsto che acquisti alcuni asset bancassicurativi di Ubi.