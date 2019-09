Cimice asiatica, la Xylella del Nord Dimezzata la produzione di frutta

Le analogie col caso pugliese cominciano a essere parecchie. Come la Puglia per l’olio d’oliva, l’Emilia Romagna è tra i principali produttori italiani di frutta. E così come gli agricoltori pugliesi, quelli emiliani hanno subito il dimezzamento della produzione. Non solo: i dati per ora riguardano solo pere e pesche perchè la stagione è finita. Ma la raccolta delle mele è solo agli inizi, mentre quella dei kiwi deve ancora cominciare.

Se sulla Xylella la Regione Puglia ha reagito con grande ritardo, le Regioni del Nord hanno deciso di muoversi per tempo. Ieri al tavolo istituzionale tra gli assessori all’Agricoltura delle Regioni italiane e il ministro Teresa Bellanova, i rappresentanti delle realtà più coinvolte hanno chiesto con urgenza l’istituzione di un fondo nazionale straordinario per affrontare il tema della cimice asiatica, proprio come ha fatto il precedente governo per la Xylella.

Per la Puglia, lo stanziamento fu di 150 milioni di euro per il 2019 e il 2020. I soldi serviranno a indennizzare gli agricoltori colpiti, a finanziare l’acquisto di difese meccaniche contro la cimice e ad accelerare la ricerca. «Abbiamo ben chiaro - la gravità del problema - ha risposto ieri la ministra Bellanova - questa non è una emergenza regionale ma nazionale ed europea, e per questo intendo discuterne anche a Bruxelles».

Plaude all’intervento della ministra il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, per il quale «è necessario che le istituzioni nazionali e regionali facciano squadra».

«I soldi devono andare in primo luogo ai produttori che quest’anno chiuderanno i bilanci in rosso - sostiene Davide Vernocchi, coordinatore per il settore ortofrutticolo dell’Alleanza Cooperative - a fronte di costi di produzione di 16-17mila euro per ettaro, gli agricoltori stanno incassando solo 7-8mila euro dalla vendita della frutta. È chiaro che non possono sopravvivere».