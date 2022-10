Cimolai, un aumento di capitale per chiudere il buco dei derivati

Tra indiscrezioni e comunicato

A questo punto bisogna capire cosa sia successo davvero. I rumors sul mercato sembrano indicare che il gruppo Cimolai non sia riuscito a reintegrare tutte le garanzie e che una delle tante banche abbia minacciato il «failure to pay». Cioè il mancato pagamento. Questo potrebbe in linea teorica anche far scattare le altre banche, che avrebbero il diritto di chiudere i contratti e chiedere a Cimolai tutti i soldi. Tanto che in questi giorni si era anche vociferato di possibili procedure a tutela del gruppo. Dal gruppo Cimolai fanno solo sapere che nessuna banca ha chiesto, per ora, il «failure to pay». Sul resto non arrivano conferme. I vertici si sono chiusi in un totale riserbo. Loro stessi stanno aspettando che Lazard finisca il lavoro e dia un quadro reale della situazione.

È stato diramato un comunicato in cui si annuncia l’aumento di capitale (a cui parteciperà la famiglia, ma verranno anche cercati gruppi industriali internazionali per raggiungere l'ammontare necessario). Il Gruppo - si legge - intende in questo modo «rassicurare i propri dipendenti e il mercato circa il suo presente e il suo futuro». «L’unica problematicità» - ammette la nota - è rappresentata da «alcuni contratti derivati, emessi all'insaputa del Presidente e degli organi sociali». È questa la ragione per cui è stato dato mandato a Lazard di esaminare il portafoglio finanziario ed «eventualmente rinegoziare o impugnare tali contratti». Un lavoro «ancora in corso». Che preannuncia possibili contenziosi.