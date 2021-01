Cina, nel 2020 Pil in crescita del 2,3% grazie al boom dell’ultimo trimestre Il rush finale (+6,5%) è da collegare alla ripresa degli investimenti e alle performance del manifatturiero. Ma il virus continua a circolare di Rita Fatiguso

La Cina è riuscita a contenere, finora, il virus nella fase iniziale e a far ripartire l'economia, prima tra tutte le nazioni al mondo.

Questo, nel 2021, la mette in una posizione di vantaggio sugli altri concorrenti globali.

Sembra poter essere, infatti, l'unico grande Paese a mantenere una crescita positiva, stando ai dati dell'Istituto nazionale di statistica sull'intero 2020.

Dati importanti perché consentiranno a Pechino di impostare le previsioni per l'anno in corso, il 2021 è anche il primo anno del nuovo Piano quinquennale che sarà approvato dal Parlamento cinese.

La produzione interna totale (PIL) nel 2020 stando ai dati del National Bureau of Statistics of China è aumentata del 2,3% in termini reali, al netto delle fluttuazioni dei prezzi.

Il coronavirus è stato intercettato in una fase iniziale e il settore manifatturiero (come pure gli investimenti) hanno guidato la ripresa.