Cina, nel 2023 export a -4,7%: è il primo tonfo dal 2016

Il 2024 si apre con cattive notizie sul fronte della bilancia commerciale di Pechino. Calano le esportazioni per la prima volta in otto anni nel 2023 e la Banca centrale cinese, davanti al crollo di questo caposaldo dell’economia, immette liquidità per 65 miliardi di yuan (pari a circa 9,15 miliardi di dollari) di pronti contro termine attivi a sette giorni a un tasso di interesse dell’1,8%.

Un calo storico

Un’iniezione di liquidità-paracadute a sostegno della rete del credito e della fiducia dei mercati finanziari. Per la Cina con -4,6% nel 2023 è il primo export in calo dal 2016. La domanda globale e le tensioni geopolitiche che hanno pesato sull’interscambio commerciale planetario fanno il resto.

Pechino, nel mezzo delle pressioni interne con crescenti timori di deflazione, ha visto vacillare uno dei suoi principali pilastri della crescita. Lo scorso anno, ha esportato beni per un valore di 3.380 miliardi di dollari, con un calo del 4,6% sull’anno precedente, quando le spedizioni erano aumentate vertiginosamente durante la pandemia del Covid-19, alimentate dagli acquisti online.

La domanda globale ha nel frattempo subito una brusca correzione in Europa, Usa ed altri Paesi, accelerata dal repentino aumento dei tassi di interesse per combattere l’impennata dell’inflazione.

La partnership russa

A dicembre, tuttavia, le esportazioni cinesi sono aumentate del 2,3% su base annua, raggiungendo i 303,6 miliardi di dollari. Il miglioramento è un segnale che la domanda potrebbe riprendersi dopo mesi di calo all’inizio dell’anno.