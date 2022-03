Cina, balzo dei contagi e lockdown nei distretti hi-tech. Hong Kong crolla

Un altro motivo del dilagare del virus è l’insufficienza delle risorse mediche in alcune località di fronte a una situazione epidemica in rapido aumento e alla risposta alle emergenze difettosa di alcuni governi locali che non sono riusciti a testare, mettere in quarantena e curare i residenti come richiesto. Sono scattati licenziamenti a catena di funzionari a causa della scarsa risposta alla situazione, il capo del partito provinciale di Jilin, Jing Junhai, ha promesso che farà di tutto per prevenire i ritardi nella segnalazione di nuovi casi.

Distretti high-tech in tilt

L’esperienza di Wuhan non si sta rivelando sufficiente a far fronte al contagio minimizzando l’impatto sull’economia e sui mezzi di sussistenza della popolazione. Le autorità di Shenzhen, nella provincia del Guangdong della Cina meridionale, hanno deciso di chiudere tutte le comunità residenziali, negozi e attività commerciali, sospendere i trasporti e avviare tre round di test in tutta la città, a partire da martedì.

La situazione peggiora anche a Dongguan, nella provincia del Guangdong, anche lì alcuni funzionari sono stati rimossi dai loro incarichi, in particolare per aver gestito male il focolaio di Dalang scoppiato alla fine di febbraio. La Cina ha bloccato i 17,5 milioni di residenti di Shenzhen domenica per almeno una settimana, cercando di fermare una crescente epidemia di Covid-19. Il blocco, che è arrivato dopo che i casi di virus sono raddoppiati a livello nazionale a quasi 3.400, sarà accompagnato da tre round di test di massa in tutta la città. La mossa ha seguito le precedenti restrizioni imposte al quartiere centrale degli affari di Shenzhen ospita la sede dei giganti Huawei Technologies Co., SZ DJI Technology Co. e Tencent Holdings Ltd., nonché uno dei porti più trafficati della Cina.

E l’impatto si è fatto sentire anche sulla Borsa di Hong Kong, che ha chiuso pesantemente negativa, a -4,97%.

Ma quel che è più grave, Foxconn che in Cina assembla il 70% di tutti gli iPhone ha fermato il sito di Shenzhen a causa del blocco causato da Covid. L’azienda taiwanese, nota anche come Hon Hai Precision Industry Co., ha la sua sede centrale in Cina nell’area e un importante sito di produzione a Guanlan. Sta sospendendo le operazioni nei due campus e ha riallocato la produzione in altri siti per ridurre l’impatto dell’interruzione. Foxconn non ha specificato la durata della sospensione, tuttavia le misure del governo cinese richiedono il fermo delle attività non essenziali a Shenzhen fino al 20 marzo.