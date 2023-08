Borsa, l'Europa rimbalza dopo tre settimane in rosso. Milano la migliore con le banche

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - L'Europa tenta il rimbalzo sulla scia della Borsa di Tokyo, dopo la terza settimana di fila di calo per gli indici del Vecchio Continente. Il FTSE MIB di Milano è in testa, seguito da Parigi ( CAC 40 ), Francoforte (DAX 40), Madrid (IBEX 35) e Amsterdam (AEX). La Borsa di Tokyo ha chiuso in progresso, con il NIKKEI 225 che in rialzo dopo tre settimane deboli. In una giornata senza indicazioni macro dagli Stati Uniti, resta alta la preoccupazione per l'economia cinese: la banca centrale cinese ha nuovamente abbassato i tassi di riferimento nel tentativo di evitare il rallentamento della crescita. Il tasso Lpr a un anno, che rappresenta il parametro di riferimento dei tassi più vantaggiosi che le banche possono offrire alle imprese e alle famiglie, è stato ridotto dal 3,55% al 3,45%, comunque sotto le attese del mercato. Intanto, dalla Germania sono arrivate indicazioni positive in ottica inflazione: a luglio i prezzi alla produzione sono scesi più delle attese sia a livello congiunturale sia su base annua (-1,1% su mese e -6% su anno).

A Milano in evidenza le banche, scattano Immsi e Piaggio

Banche in rialzo a Piazza Affari, in attesa del nuovo confronto per modificare la tassa sugli extra profitti. I titoli del comparto sono tra i migliori del segmento principale, spingendo al rialzo il Ftse Mib. In particolare, gli acquisti stanno premiando Bper e Banca Mps, seguite da Unicredit e Banco Bpm, con Intesa Sanpaolo e Mediobanca. In rialzo anche i titoli del risparmio gestito che sarebbero comunque interessati dalla tassa: Finecobank, Banca Generali e Banca Mediolanum. Fuori dal Ftse Mib, la Banca Popolare di Sondrio e Credem.

Tra i titoli che si muovono in testa al listino principale anche Ferrari. Si muovono in rialzo i titoli di Immsi e della controllata Piaggio dopo la scomparsa di Roberto Colaninno, azionista di riferimento di Immsi, di cui era anche presidente, oltre a essere presidente e amministratore delegato di Piaggio.



Loading...

Gas, fiammata del prezzo ad Amsterdam, tocca i 42,5 euro

Fiammata del prezzo del gas ad Amsterdam in avvio di contrattazioni. Il gas è salito di ben oltre il 10% a 42,5 euro al megawattora prima di assestarsi in area 40 euro. La spinta al rialzo è provocata dalle notizie che arrivano dall'Australia: i lavoratori degli impianti di liquefazione di Woodside Energy Group sono pronti a scioperare se non si raggiungerà un accordo con l’azienda il prossimo 23 agosto. Un avvertimento analogo è arrivato la settimana scorsa dai colleghi di Chevron.

Cina chiude in calo dopo il taglio tassi inferiore alle attese

Chiusura in ribasso per le Borse cinesi dopo il taglio dei tassi da parte della banca centrale (Pboc) inferiore alle attese. Ora «la politica monetaria cinese potrebbe essere ancora più difficile da leggere», affermano in una nota gli economisti di Citi. I titoli finanziari e quelli dei promotori immobiliari hanno guidato le perdite. Citic Securities ha perso il 4,3% e China Vanke ha chiuso in calo del 2,3 per cento. L'indice composito di SHANGHAI STOCK EXCHANGE A SHARES INDEX ha finito in ribasso a 3092,98. L'indice composito di Shenzhen è sceso dell'1 per cento. A Hong Kong, l'indice HANG SENG giù a 17623,29 punti mentre l'indice Hang Seng Tech ha lasciato sul terreno il 2,1 per cento.

Spread con Bund fermo a 170 punti, rendimento al 4,32%

Stabile lo spread tra BTp e Bund, sul mercato secondario Mts dei titoli stato europei. Il differenziale tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005518128) e il titolo tedesco di pari durata segna in apertura 170 punti base, lo stesso livello della vigilia. Fermo anche il rendimento del titolo italiano sulla scadenza di 10 anni che, dopo una serie di sedute al rialzo, e' stabile sul 4,32%, come nell'ultimo closing.