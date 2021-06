Cina, big in lotta per gestire il debito e la Banca centrale inietta liquidità

3' di lettura

La Banca centrale completa l’operazione-iniezione di liquidità con altri 20 miliardi di dollari netti, una mossa per garantire cash senza disimpegni da parte delle grandi società sul fronte della ristrutturazione del debito. I grandi gruppi cinesi “troppo grandi per fallire” sono alle prese con le scadenze in arrivo e lottano per evitare il default. A rischio Huarong e Hna, mentre Evergrande, come Suning, ha annunciato una soluzione a medio termine. Per la Cina una scommessa difficile: tenere a bada i default senza scoraggiare gli investimenti in un mercato che vale 12 trilioni di dollari.

Il sostegno mirato della Banca centrale

La Banca centrale ha completato l’operazione iniezione di liquidità con una dose di 4,6 miliardi di dollari in repos a sette giorni (reverse repurchase agreements), con un risultato netto di 20 miliardi di dollari.

Garantire la liquidità e la stabilità del sistema senza scoraggiare gli investimenti nel mercato dei bond corporate è l’obiettivo principale di Pechino, tanto più che in arrivo entro fine mese ci sono vendite di bond locali da 660 miliardi di yuan, una mossa che potrebbe compromettere la liquidità del sistema interbancario.

Meglio prevenire, dunque. Entro la fine dell’anno maturano 4.15 trilioni di yuan di debito corporate, una misura tre volte quella da 1.3 trilioni della prima metà dell’anno. Molte società guardano a questa scadenza prima di orientare le mosse nel breve periodo.

Banca centrale cinese

Nuove regole finanziarie per l’industria

In agosto Pechino ha introdotto nuove regole finanziarie per il settore dell’industria che conta il 29% dell’output. Intanto, nella verifica della liquidità, poi nella riduzione dei livelli di contante riducendo di fatto la disponibilità per l’acquisto di bond.