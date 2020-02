Cina bloccata, la meccanica scopre il fornitore a km zero Nell'export forti rischi per la Lombardia, che vende prodotti per oltre quattro miliardi. Ma la caccia a componentisti alternativi può generare nel breve periodo commesse aggiuntive di Luca Orlando

Container destinati alla Cina fermi in porto

4' di lettura

«Le scorte bastano fino a fine febbraio. Poi, se non si riparte, ci fermiamo anche noi». Il problema di Ettore Lonati, imprenditore del meccanotessile bresciano, è in fondo il problema dell'intero apparato produttivo regionale.

Certamente danneggiato dallo stop cinese innescato dal coronavirus in termini di export, di commesse a rischio per il prossimo futuro. Ma nel brevissimo termine in apprensione soprattutto dal lato delle forniture, con l'impasse cinese a congelare uno dei punti chiave di approvvigionamento per il nostro sistema. E se non produci, vendere in Cina o altrove nel mondo, diventa un problema.

Partiamo dai numeri, iniziando dall’export verso la Cina. Nei valori assoluti per la Lombardia si tratta su base annua di 4,25 miliardi di euro, di oltre tre nei primi nove mesi del 2019. Valori “pesanti” in rapporto al resto del Paese, perché la Lombardia da sola vale oltre un terzo dell’export tricolore diretto a Pechino. Coinvolgimento visibile ovviamente anche a livello di singole province: Milano è al primo posto per vendite realizzate verso Pechino, con 1,6 miliardi di euro di prodotti manifatturieri venduti tra gennaio e settembre. Ma nella top ten nazionale vi sono anche Bergamo, Brescia, Varese e Monza-Brianza.

Cifre rilevanti dunque. Anche se in termini relativi la Cina rappresenta solo una quota minore di ciò che la Lombardia vende nel mondo, il 3,2% dei 94 miliardi di merce piazzata oltreconfine dalle aziende della regione tra gennaio e settembre del 2019.

Fermarsi qui sarebbe però un errore, anzitutto in termini di impatto sulle vendite oltreconfine. Perché a differenza di quanto accaduto dopo il tracollo dell’economia di Mosca, qui siamo di fronte allo stop produttivo di un paese fortemente coinvolto nelle catene globali di fornitura. Che prima di poter arrivare ad un prodotto finito attingono a componenti in arrivo da tutto il mondo, spesso proprio dalla Cina. Lo stop di alcuni siti Hyundai in Corea testimonia proprio questo, l’allargamento dell’area di “rischio” dell’export di made in Italy.